Зеленский ввел в действие новые санкции против России, синхронизированные с Японией
Владимир Зеленский сообщил о введении новых санкций против России (Фото: president.gov.ua)
Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября ввел в действие новые санкции против России, синхронизированные с Японией.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Сегодня мы синхронизировали санкции с Японией — я подписал соответствующий указ. В санкционном списке руководители и компании, которые обеспечивают прибылью российскую военную машину, поставляют оружие, критические компоненты, оборудование», — заявил президент Украины.
Он отметил, что с июня 2025 года Украина приняла восемь санкционных пакетов, синхронизировав санкции с США, Канадой, Великобританией, Японией и всеми пакетами санкций Евросоюза.
«В целом 281 физическое и 633 юридических лица, и это значимые лица. Работаем и для того, чтобы были новые санкционные шаги, в частности рассчитываем на 19-й пакет санкций Евросоюза», — добавил Зеленский.
По словам президента, санкции против России за время войны стали глобальной формой взаимодействия, которая восстанавливает реальную силу справедливости. Зеленский заверил, что Россия чувствует санкции и столкнется с еще большим давлением из-за ее войны против Украины.
Указы о санкциях опубликованы на сайте президента Украины.
19 сентября Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против страны-агрессора России, который нацелен, в частности, против финансового сектора. Новый пакет ограничений будет направлен против криптовалют, банков и энергетики РФ.
Журналист Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк сообщал, что новый пакет санкций против РФ может быть одобрен на саммите 23 октября.