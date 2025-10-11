Зеленский ввел в действие новые санкции против России, синхронизированные с Японией

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября ввел в действие новые санкции против России , синхронизированные с Японией.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня мы синхронизировали санкции с Японией — я подписал соответствующий указ. В санкционном списке руководители и компании, которые обеспечивают прибылью российскую военную машину, поставляют оружие, критические компоненты, оборудование», — заявил президент Украины.

Он отметил, что с июня 2025 года Украина приняла восемь санкционных пакетов, синхронизировав санкции с США, Канадой, Великобританией, Японией и всеми пакетами санкций Евросоюза.

«В целом 281 физическое и 633 юридических лица, и это значимые лица. Работаем и для того, чтобы были новые санкционные шаги, в частности рассчитываем на 19-й пакет санкций Евросоюза», — добавил Зеленский.

По словам президента, санкции против России за время войны стали глобальной формой взаимодействия, которая восстанавливает реальную силу справедливости. Зеленский заверил, что Россия чувствует санкции и столкнется с еще большим давлением из-за ее войны против Украины.

Указы о санкциях опубликованы на сайте президента Украины.

19 сентября Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против страны-агрессора России, который нацелен, в частности, против финансового сектора. Новый пакет ограничений будет направлен против криптовалют, банков и энергетики РФ.

Журналист Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк сообщал, что новый пакет санкций против РФ может быть одобрен на саммите 23 октября.