Зеленский ввел в действие новые санкции против России, синхронизированные с Японией

11 октября, 18:09
Поделиться:
Владимир Зеленский сообщил о введении новых санкций против России (Фото: president.gov.ua)

Владимир Зеленский сообщил о введении новых санкций против России (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября ввел в действие новые санкции против России, синхронизированные с Японией.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня мы синхронизировали санкции с Японией — я подписал соответствующий указ. В санкционном списке руководители и компании, которые обеспечивают прибылью российскую военную машину, поставляют оружие, критические компоненты, оборудование», — заявил президент Украины.

Реклама

Читайте также:
Австрия блокирует 19-й пакет санкций ЕС, требуя послаблений для разморозки €2 млрд Raiffeisen Bank в РФ — СМИ

Он отметил, что с июня 2025 года Украина приняла восемь санкционных пакетов, синхронизировав санкции с США, Канадой, Великобританией, Японией и всеми пакетами санкций Евросоюза.

«В целом 281 физическое и 633 юридических лица, и это значимые лица. Работаем и для того, чтобы были новые санкционные шаги, в частности рассчитываем на 19-й пакет санкций Евросоюза», — добавил Зеленский.

По словам президента, санкции против России за время войны стали глобальной формой взаимодействия, которая восстанавливает реальную силу справедливости. Зеленский заверил, что Россия чувствует санкции и столкнется с еще большим давлением из-за ее войны против Украины.

Указы о санкциях опубликованы на сайте президента Украины.

Читайте также:
Зеленский ввел в действие санкции против ВПК и нефтяного сектора России

19 сентября Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против страны-агрессора России, который нацелен, в частности, против финансового сектора. Новый пакет ограничений будет направлен против криптовалют, банков и энергетики РФ.

Журналист Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк сообщал, что новый пакет санкций против РФ может быть одобрен на саммите 23 октября.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Евросоюз Япония Санкции против России Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies