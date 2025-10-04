Европарламент предлагает ускорить отказ от нефти и газа РФ: в Bloomberg озвучили потенциальные сроки

Европарламент рассматривает возможность более быстрого прекращения импорта российской нефти и газа , стремясь полностью разорвать зависимость от страны-агрессора. В Bloomberg 3 октября сообщили о возможных датах.

Комитет по промышленности парламента планирует голосовать за поправки к регламенту RePowerEU, которые предусматривают остановку импорта российской нефти и нефтепродуктов с начала 2026 года и запрет поставок газа через год.

Это решение согласует прекращение поставок газа по трубопроводам с уже запланированной остановкой морских поставок в рамках санкций ЕС. В отличие от временных санкций, инициатива RePowerEU имеет долгосрочный характер и направлена на полное сокращение зависимости от Москвы.



Ожидается, что глобальный рынок газа во второй половине 2026 года перейдет в состояние избытка, что уменьшит риск дефицита и роста цен из-за отказа ЕС от российского газа.

Сначала Еврокомиссия предлагала прекратить поставки газа по трубопроводам до конца 2027 года, однако ускоренное завершение импорта уже поддержали члены нескольких политических групп парламента. Согласно поправкам к RePowerEU, новые закупки российского газа запрещаются с начала следующего года, тогда как действующие краткосрочные контракты продолжат действовать до середины июня, а долгосрочные — до 1 января 2027 года.

RePowerEU обсуждается одновременно на двух уровнях: в парламенте и среди государств-членов. После согласования позиций сторон начнутся переговоры с Комиссией для окончательного формирования регламента.



Для санкционного плана требуется единодушное одобрение всех 27 стран-членов ЕС, тогда как RePowerEU требует квалифицированного большинства в Совете ЕС и поддержки большинства в парламенте.

4 сентября президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что президент США Дональд Трамп недоволен тем, что Венгрия и Словакия покупают российскую нефть.

Агентство Reuters писало, что во время онлайн-встречи «коалиции желающих» Дональд Трамп заявил, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть, которая, по его словам, помогает Москве финансировать войну против Украины.

16 сентября один из анонимных дипломатов ЕС заявил Politico, что Трамп мог бы остановить импорт российской нефти в Европейский Союз «одним звонком» своим союзникам — премьеру Словакии Роберту Фицо и премьеру Венгрии Виктору Орбану.



Вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас считает, что страны ЕС должны отказаться от закупок российской нефти и газа. Она разделяет мнение президента США Дональда Трампа.