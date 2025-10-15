Новые лазейки Москвы. Украина призвала ЕС усилить контроль за иностранными компонентами в российских дронах

Украинские власти предупреждают об увеличении количества иностранных компонентов , используемых в российских беспилотниках для атаки по территории страны. Об этом 15 октября пишет Bloomberg .

Уполномоченный президента Украины Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк призвал союзников усилить контроль за выполнением санкций, поскольку Москва наращивает военное производство, обходя существующие ограничения.

По его словам, санкционная система ЕС имеет пробелы, поскольку контроль за ее соблюдением осуществляют отдельные страны-члены, а не блок в целом. Власюк отметил необходимость повышения контроля за экспортом для европейских компаний, чтобы предотвратить поставку компонентов для российского оружия.

Власюк вместе с первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей на прошлой неделе встретился с представителями стран Большой семерки в Киеве, чтобы обсудить пути обхода санкций Россией для закупки иностранных компонентов для вооружения. Президент Украины также активно поднимает этот вопрос в переговорах с международными партнерами.

Особое внимание уделяется обходным путям через Беларусь, отметил Кислица. Эта страна, которая служила плацдармом для вторжения России в 2022 году, все чаще используется как транзит для торговли компонентами для дронов.



По словам Власюка, часть финансирования российской войны осуществляется через обход западных санкций, в частности с использованием криптовалют. Россия часто сочетает криптовалютные и традиционные финансовые инструменты, что требует комплексного реагирования. «Нам нужно успеть за поездом, который уже далеко на горизонте», — отметил он.

Киев призывает союзников разработать новый согласованный ответ на использование Москвой криптоактивов. По словам Власюка, меры должны охватывать не только юридических лиц, но и торговые марки и коммерческие названия, ведь криптобиржи часто скрывают свою структуру собственности.

Украина также предупреждает об использовании Россией так называемого теневого флота, танкеры которого служат не только для перевозки нефти, но и как мобильные платформы для развертывания разведывательных систем, оборудования электронной борьбы и систем глушения GPS.

«Мы теперь видим, как дроны пролетают над территорией ЕС», — заявил Кислица. «Санкции и контроль за экспортом существуют, но необходимо обеспечить их выполнение».

Во время массированного удара России 5 октября по Украине было применено 549 ракет и дронов, которые содержали более 102 тысяч иностранных компонентов из США, Китая, Тайваня, Европы и Азии. Зеленский сообщил, что Украина готовит новые санкции против поставщиков этих деталей и предлагает ограничить схемы их поступления в РФ.