«Мы входим в идеальный шторм». Боррель выступил с большой речью об ошибках Евросоюза и глобальном кризисе 12 октября, 21:39 Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Верховный представитель ЕС по международным делам и обороне Жозеп Боррель выступил с речью, в которой признал ошибочность отдельных подходов Евросоюза и призвал к реформе политики организаций, в частности, в сферах обороны и энергетики.

Текст его обращения был опубликован на сайте ЕС.

Выступая перед встречей глав МИД блока 10 октября, Боррель подчеркнул, что человечество оказалось в мире, где царит радикальная неопределенность.

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«Мы вошли в мир, где царит радикальная неопределенность. Неопределенность превратилась в правило. События, которые никогда не должны были бы происходить, происходят один за другим. Пришло время поговорить между нами о том, что мы делаем недостаточно хорошо и как нам улучшить свою работу», — сказал Боррель.

Главный дипломат ЕС признал, что процветание блока основывалось на дешевых энергоносителях из России и дешевой рабочей силе из Китая, в то время как безопасность организации была делегирована США. Учитывая напряженность в отношениях с РФ и Китаем, а также неопределенность политического будущего Вашингтона после выборов, как в Конгресс, так и президентских, Евросоюзу необходимо искать пути обеспечить энергетическую независимость и безопасность самостоятельно, отметил Боррель.

Европейский дипломат также назвал факторы текущего кризиса:

война в Украине;

американо-китайская конкуренция;

напряжение на Тайване;

мировые продовольственный и энергетический кризисы;

проблемы с обеспечением безопасности по соседству с ЕС.

«Мы входим в идеальный шторм», — заявил верховный представитель ЕС по вопросам дипломатии.

В контексте Украины Боррель признал, что не верил в то, что РФ развяжет полномасштабную войну, несмотря на то, что его лично об этом предупреждал государственный секретарь США Энтони Блинкен: «Мы не верили, что это произойдет, и не предполагали, что Украина готова сопротивляться так ожесточенно и так успешно, как она это делает».

Помимо этого Боррель рассказал и о трендах текущей ситуации в мире. По его словам, это «структурообразующая» конкуренция между США и Китаем, происходящая на фоне беспорядочной многополярности мира, в котором полюсами и большими игроками на арене являются также Турция, Индия, Бразилия, Южная Африка Мексика и Индонезия. Также Боррель назвал еще один фактор — конкуренция в мире, в котором оружием становится абсолютно все — энергетика, инвестиции, информация, миграция. Третьей характеристикой современного мира, по словам дипломата, является рост национализма, ревизионизма плюс политика идентичности.

Боррель призвал страны блока «мыслить более политически» и быть более «проактивными и реактивными», чтобы справиться с возникшими проблемами в ЕС и вокруг него.

«Мы должны больше слушать остальной мир. Нужно больше эмпатии. Мы склонны переоценивать рациональные аргументы и думаем, что лучше знаем, что в интересах других людей. Мы недооцениваем эмоции и привлекательность политики идентичности. Кроме того мы должны быть более быстрыми и рисковать. Вы должны быть в режиме 24-часового реагирования. Мы живем во времена кризиса и должны работать в кризисном режиме. Будьте готовы быть смелыми, проявляя инициативу», — сказал европейский дипломат.

Боррель также отметил, что ЕС необходимо привыкать к тому, что в будущем блоку придется принимать решения, которые нарушают ранее установившиеся табу, как, например, произошло с финансированием поставок оружия в Украину через Европейский фонд мира. Помимо этого дипломат заявил, что в то время как Россия и Китай активно имеет успехи в коммуникации, в том числе благодаря ботофермам и пропагандистким СМИ, Евросоюзу необходимо предпринимать действия, чтобы «завоевывать информационное пространство и умы».

«Китайцы пытаются объяснить миру, что их система намного лучше. Мол, ну хорошо, вы не будете выбирать главу правительства, но у вас будет еда, тепло и социальные услуги, лучше условия жизни. А люди хотят жить лучше. Мы должны объяснить, что существует связь между политической свободой и качеством жизни», — сказал Боррель, отметив, что сейчас в мире наблюдается высокий спрос на авторитаризм.

«Я рассчитываю на вас, но задача не из простых, и конечно же мы можем постараться лучше», — резюмировал европейский дипломат.

11 октября журналист Рихард Йозвяк сообщил, что ЕС работает над новым пакетом санкций против страны-агрессора России.

В среду, 5 октября, послы стран Европейского Союза согласовали детали восьмого пакета санкций против России за вторжение в Украину.

