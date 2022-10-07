Боррель призовет увеличить финансирование военной помощи Украине. Глава Европарламента предлагает передать танки Leopard 2

7 октября, 12:28
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Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время встречи в Праге в пятницу, 7 октября, призывает страны ЕС увеличить выделение средств на военную поддержку Украины.

Об этом сообщает Reuters.

«Я попрошу лидеров поддержать предложение о новом транше для Европейского фонда мира, чтобы продолжить оказание военной поддержки Украине, включая тренировочную миссию», — сказал Боррель.

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Глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что украинцам в «новой, более опасной фазе войны нужна тяжелая броня, которая позволит им дать отпор», в частности танки.

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«И на столе есть варианты, которые позволят нам помочь, не истощая нашу национальную обороноспособность — то ли по инициативе ленд-лиза, то ли через так называемую танковую идею Leopard 2. Ни один из них не совершенен, но ничего не делать не может быть вариантом», — подчеркнула Метсола.

Накануне депутаты Европарламента призвали существенно увеличить военную помощь Украине и приняли резолюцию. Также Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против РФ, включающий, в частности, ограничение цен на нефть.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз готов стремиться к дипломатическому решению войны России против Украины при отдельных обстоятельствах. Он подчеркнул: блок никогда не признает аннексию украинских территорий и продолжит военную, финансовую и политическую поддержку Украины.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что саммит Европейского политического сообщества в Чехии подтвердил полную изоляцию России.

https://www.youtube.com/watch?v=7rMK53E93zY
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Евросоюз Танки Оружие Вооружение Жозеп Боррель Война России против Украины Роберта Метсола

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