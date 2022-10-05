Много исключений. МИД Литвы назвал слабым восьмой пакет санкций ЕС против России 5 октября, 13:47 Габриэлюс Ландсбергис (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что восьмой пакет санкций ЕС против страны-агрессора России слаб.

Об этом сообщает Delfi.

«Следует оценить, как есть, что время сильных пакетов уже прошло, при чтении представленных документов иногда создается впечатление, что исключений больше, чем самих санкций», — сказал он.

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Однако, по его словам, это лучше, чем ничего.

«Но я все равно должен выразить удовлетворение, потому что это лучше, чем ничего, лучше, чем отсутствие пакета», — сказал он.

Министр заявил, что идет дальнейшая изоляция России, идет дискуссия о лицах, которые не смогут выехать в Евросоюз.

«Слабо, но мы движемся вперед», — сказал он.

В среду, 5 октября послы стран Европейского Союза согласовали детали восьмого пакета санкций против России за вторжение в Украину.



После ударов РФ по объектам критической инфраструктуры Украины в сентябре президент Владимир Зеленский призвал ЕС начать работу над восьмым пакетом санкций против РФ.

Перед этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в принятии нового пакета санкций нет никаких сомнений.

По данным СМИ, в новый пакет санкций войдут ограничения против российской сталелитейной промышленности и технологий, используемых российской армией, а также против пособников российского диктатора Владимира Путина. Новые санкции также запретят гражданам ЕС занимать руководящие посты на российских госпредприятиях.

Венгрия выступает против новых ограничений.