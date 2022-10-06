Зеленский — лидерам Европы: Россия убивает на поле боя в Украине и на ваших улицах

6 октября, 18:02
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во время обращения к Европейскому политическому сообществу в четверг, 6 октября, призвал лидеров европейских стран направить всю мощь Европы на завершение войны и гарантирование долгосрочного мира.

Глава государства напомнил, что страна-агрессор Россия убивает на поле боя в Украине, в мирных украинских городах и на улицах городов Европы, устраивая покушения и диверсии — против складов с оружием, производств и газопроводов. Он подчеркнул, что Россия использует шантаж и запугивание, «чтобы мир перестал помогать тем, кого она убивает».

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Зеленский сказал, что мир должен создать специальный трибунал для наказания России за преступление агрессии против Украины, а также механизм для компенсации РФ убытков, которые она нанесла нашей стране. Он заявил, что войну нужно выиграть сейчас в Украине, чтобы российская агрессия не повторилась в других странах.

«Украина — это только первое поле боя, куда вышло это государство. И именно в Украине нужно его победить. Надо реализовать нашу формулу мира… Здесь и сейчас я призываю вас принять базовое решение. Решение о смысле для этого нашего сообщества, для этого нашего формата. Мы, лидеры Европы, можем стать лидерами мира. Наше Европейское политическое сообщество может стать Европейским сообществом мира», — обратился президент Украины к европейским лидерам.

https://www.youtube.com/embed/WyMesaW6pe4

6 октября в Праге проходит первый саммит Европейского политического сообщества, в котором принимают участие 27 лидеров Евросоюза и 17 лидеров стран, которые не входят в ЕС, но имеют статус кандидатов или партнеров.

Во время обращения к Генассамблее ООН 22 сентября Владимир Зеленский представил украинскую формулу мира, которая состоит из пяти пунктов.

Россия атакует ЕС. Как ответит Европа? – Иван Ступак

https://www.youtube.com/embed/ees0waLIQkI
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Европа Евросоюз Российская агрессия Украина-ЕС Агрессия РФ Владимир Зеленский Украина-ЕС-Россия Война России против Украины

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