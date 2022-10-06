В Праге стартует саммит Европейского политического сообщества. Лидеры 44 стран пошлют «четкий сигнал» об изоляции России — Боррель

6 октября, 11:10
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Первое заседание саммита Европейского политического сообщества состоится 6 октября (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Первое заседание саммита Европейского политического сообщества состоится 6 октября (Фото:REUTERS/Yves Herman)

В Праге, где состоится первый саммит Европейского политического сообщества, лидеры 44 стран пошлют «четкий сигнал» об изоляции России.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает Reuters.

По его словам, европейские страны, которые примут участие в мероприятии, «попробуют создать новый порядок без Москвы».

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5 октября послы ЕС согласовали детали восьмого пакета санкций против России. Ранее Боррель заявил, что Евросоюз готов стремиться к дипломатическому решению войны России против Украины при отдельных обстоятельствах. Он подчеркнул: блок никогда не признает аннексию украинских территорий и продолжит военную, финансовую и политическую поддержку Украины.

Ожидается, что президент Владимир Зеленский дистанционно выступит на первом саммите Европейского политического сообщества.

Первое заседание в новом формате пройдет в Праге в четверг, 6 октября. На саммите будет лично присутствовать премьер-министр Денис Шмыгаль, в нем примут участие 27 лидеров Евросоюза и 17 лидеров стран, не входящих в ЕС, но имеющих статус кандидата или партнера.

https://www.youtube.com/watch?v=1S8kK3USjgQ
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Россия Евросоюз Жозеп Боррель Война России против Украины

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