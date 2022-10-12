Послы Евросоюза договорились создать тренировочную миссию для ВСУ — СМИ

12 октября, 16:49
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Тренировочная миссия для ВСУ должна быть одобрена министрами иностранных дел Евросоюза (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Тренировочная миссия для ВСУ должна быть одобрена министрами иностранных дел Евросоюза (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Послы стран ЕС в Брюсселе договорились о создании военной миссии по обучению украинских военных.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

«Послы ЕС сегодня договорились о создании военной миссии помощи Украине со штаб-квартирами в Германии и Польше», — пишет он.

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Йозвяк добавил, что эта миссия должна быть одобрена министрами иностранных дел Евросоюза в понедельник, 17 октября. По его словам, она должна начать действовать как можно скорее.

https://twitter.com/RikardJozwiak/status/1580176384307011584?t=adYmqn4xuoZ1zBDw_52SHA&s=35

30 августа глава дипломатии ЕС Жозеп Борель сообщал, что министры обороны ЕС одобрили подготовку к тренировочной миссии для ВСУ.

СМИ отмечали, что страны Евросоюза договорились тренировать до 15 тысяч украинских военных. По данным немецких СМИ, в Германии вероятно будут обучать украинских командиров тактике в центре боевого моделирования, а также саперов, медиков и других специалистов.

https://www.youtube.com/embed/YDtHQfRmNX8
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Евросоюз Российская агрессия Брюссель Украинские военные

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