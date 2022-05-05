Председатель Бундестага планирует посетить Киев — пресс-секретарь 5 мая, 13:31 Цей матеріал також доступний українською Бербель Бас (Фото:baerbelbas/instagram)

Председатель Бундестага Бербель Бас планирует посетить Киев.

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Об этом сообщила ее пресс-секретарь, передает DW.

По ее словам, Бас хотела бы посетить Украину по приглашению своего коллеги Руслана Стефанчука, чтобы вместе с ним почтить память всех жертв Второй мировой войны и провести политические переговоры.

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События по увековечиванию памяти жертв запланированы на 8 мая.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не планирует посещать Украину после того, как президент Германии предложил поехать в прошлом месяце, но, по его словам, якобы «Киев не ждал его».



Ранее таблоид Bild рассказал со ссылкой на источники, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не захотел принимать своего немецкого коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его связей с кремлевским режимом.

Последний также заявил, что был готов приехать, но «в Киеве этого не хотели».

Мельник считает, что Шольц не хочет ехать в Украину именно из-за этого. По его словам, немецкий канцлер настаивает, что сначала должен состояться визит Штайнмайера.

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