Данилов отреагировал на слова Уоллеса об Amazon и недостаточной благодарности 13 июля, 23:55 Алексей Данилов (Фото:rnbo.gov.ua)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отреагировал на заявление министра обороны страны Бена Уоллеса о том, что Украина якобы выражает мало благодарности за оказанную ей военную помощь.

Секретарь СНБО объяснил заявление Уоллеса эмоциями и считает, что британский министр имеет другое мнение, чем озвучил.

«Я бы не обращал слишком много внимания на то, что он сказал… Каждый может сказать что-то под влиянием эмоций, а потом пожалеть об этом… Я точно знаю, что это не его истинная позиция», — прокомментировал Данилов.

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12 июля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине следовало бы больше благодарить Запад за оружие, комментируя критику президента Владимира Зеленского из-за отсутствия приглашения и четких сроков вступления в НАТО.

Президент Владимир Зеленский по дороге в Вильнюс резко раскритиковал страны НАТО, которые обсуждают формулировки относительно приглашения Украины в Альянс, а не ее членства, и предлагают «условия» для этого приглашения.

В коммюнике по итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе указано, что будущее Украины в Альянсе, но она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».