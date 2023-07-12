Британия выделила Украине новый пакет военной помощи 12 июля, 04:29 Риши Сунак (Фото:Daniel Leal/Pool via REUTERS)

Великобритания выделила новый пакет помощи для Украины. Это 65 млн долларов для ремонта оборудования и создания военного реабилитационного центра в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Также, в рамках нового транша поддержки Великобритания и члены G7 предоставят тысячи дополнительных боеприпасов Challenger 2, более 70 боевых машин и транспорт для материально-технического обеспечения.

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В заявлении правительства Британии говорится, что эти программы будут финансироваться через Комплексный пакет помощи НАТО Украине.

Ожидается, что все члены G7 подпишут общую декларацию. В нем будет определено, как союзники будут поддерживать Украину в течение следующих лет для прекращения войны.

«Поддержка прогресса Украины на пути к членству в НАТО в сочетании с формальными, многосторонними и двусторонними соглашениями и преимущественной поддержкой членов НАТО направит сильный сигнал президенту Путину и вернет мир в Европу», — сказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.