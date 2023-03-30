Россия предлагает Северной Кореи еду в обмен на боеприпасы — Белый дом 30 марта, 21:08 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Страна-агрессор Россия хочет отправить делегацию в Северную Корею, чтобы получить боеприпасы. В обмен Кремль предлагает Пхеньяну продовольствие.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого Дома Джон Кирби, сообщает CNN.

По данным Белого дома, у США есть новая информация о том, что Россия активно стремится получить дополнительные боеприпасы из Северной Кореи.

Видео дня

«Мы также понимаем, что Россия стремится направить делегацию в Северную Корею. И что Россия предлагает Северной Корее продовольствие в обмен на боеприпасы», — сказал он.

Кирби добавил, что гражданин Словакии торговец оружием Ашот Мкртычев пытался организовать эту сделку между Россией и КНДР в обход санкций.

Ранее спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат говорил, что Россия будет делать все, чтобы закупить снаряды, дроны и ракеты для войны против Украины. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в январе говорил, что сейчас количество боеприпасов, которые используют РФ, сократилось с 60 тысяч до 19−20 тысяч в сутки.