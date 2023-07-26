Шойгу встретился с министром обороны КНДР в Пхеньяне: хочет укрепить военное сотрудничество 26 июля, 13:15 Министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу прибыл в КНДР, чтобы договариваться об «укреплении сотрудничества» (Фото:Скриншот видео Минобороны РФ/Telegram)

Министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу прибыл в КНДР, где встретился со своим коллегой Кан Сун Намом.

В минобороны РФ опубликовали видео начала переговоров.

Шойгу заявил, что «с первых минут ощутил заботу и внимание», и приготовился «не только активно поработать, но и узнать много интересного о КНДР, культуре, традициях и достопримечательностях».

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Он назвал КНДР «важным партнером РФ» и сказал, что хочет развивать «двусторонние связи по всем направлениям». При этом Шойгу не скрывал, что приоритет отдается военному сотрудничеству.

«Убежден, что сегодняшние переговоры будут способствовать укреплению взаимодействия по линии наших оборонных ведомств», — сказал представитель страны-агрессора.

Шойгу прибыл в КНДР по случаю 70-й годовщины так называемого «Дня победы» в Корейской войне, которая длилась на полуострове с 1950 по 1953 год. Пхеньян называет ее «Отечественной освободительной войной». Де-юре война не закончилась — заключили перемирие, которое продолжается до сих пор.

В январе генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Северная Корея передавала ракеты и снаряды ЧВК Вагнера для войны против Украины. В Белом доме говорили, что Москва предлагает Пхеньяну еду в обмен на боеприпасы.

Глава КНДР Ким Чен Ын называл развязанную против Украины российскую полномасштабную войну «священной борьбой» и заявлял о желании строить сильное государство вместе с диктатором Владимиром Путиным.