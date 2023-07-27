«У КНДР сильнейшая армия в мире». Шойгу признал, что российские войска уступают даже северокорейским

27 июля, 14:21
Поделиться:
Шойгу прибыл в Пхеньян на празднование «победы» КНДР над США, которой никогда не было (Фото:mil.ru)

Шойгу прибыл в Пхеньян на празднование «победы» КНДР над США, которой никогда не было (Фото:mil.ru)

Глава минобороны РФ Сергей Шойгу во время своего визита в Пхеньян назвал северокорейскую армию «сильнейшей в мире».

Читайте также:
КНДР шьет зимнюю одежду для российских военных — СМИ

Об этом заявили пропагандисты центрального телеграфного агентства КНДР.

Как утверждается, такую оценку вооруженным силам Северной Кореи Шойгу дал в ходе своего выступления на приеме в министерстве обороны страны.

Видео дня

KCNA
Фото: KCNA
KCNA
Фото: KCNA
KCNA
Фото: KCNA
Читайте также:

Военный парад 2023 года оказался для РФ самым жалким в ее истории (Фото:NV) Хроники «победобесия»: примеры российского абсурда к 9 мая и реакция соцсетей на самый убогий парад Путина

Таким образом российский военный преступник косвенно признал, что армия РФ, которую кремлевская пропаганда называла «вторыми в мире», уступает даже столь отсталым войскам, как у КНДР, где солдаты страдают от недоедания, генералитет обвешивает себя фактически «декоративными» медалями и орденами, а для буксировки безнадежно устарелых реактивных систем залпового огня используют не менее древние трактора.

warshistory.ru
Фото: warshistory.ru
KCNA/REUTERS
Фото: KCNA/REUTERS
KCNA/REUTERS
Фото: KCNA/REUTERS

В соцсетях признание Шойгу оценили «по достоинству».

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

Еще одной забавной деталью является то, что визит российского министра был приурочен к годовщине «победы» КНДР над США и Южной Кореей, которой никогда не было.

Читайте также:
«Все старье, ничего нового здесь нет». Оккупант рассказывает об устаревшей технике и отсутствии зимних вещей — перехват

В то же время эксперты считают, что Шойгу отправился в Пхеньян выпрашивать у местного диктатора Ким Чен Ына боеприпасы, от острой нехватки который страдают оккупационные силы РФ в Украине.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Пропаганда Российская агрессия КНДР Сергей Шойгу Северная Корея Российская армия

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X