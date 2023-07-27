«У КНДР сильнейшая армия в мире». Шойгу признал, что российские войска уступают даже северокорейским 27 июля, 14:21 Шойгу прибыл в Пхеньян на празднование «победы» КНДР над США, которой никогда не было (Фото:mil.ru)

Глава минобороны РФ Сергей Шойгу во время своего визита в Пхеньян назвал северокорейскую армию «сильнейшей в мире».

Об этом заявили пропагандисты центрального телеграфного агентства КНДР.

Как утверждается, такую оценку вооруженным силам Северной Кореи Шойгу дал в ходе своего выступления на приеме в министерстве обороны страны.

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Фото: KCNA

Фото: KCNA

Фото: KCNA

Таким образом российский военный преступник косвенно признал, что армия РФ, которую кремлевская пропаганда называла «вторыми в мире», уступает даже столь отсталым войскам, как у КНДР, где солдаты страдают от недоедания, генералитет обвешивает себя фактически «декоративными» медалями и орденами, а для буксировки безнадежно устарелых реактивных систем залпового огня используют не менее древние трактора.

Фото: warshistory.ru

Фото: KCNA/REUTERS

Фото: KCNA/REUTERS

В соцсетях признание Шойгу оценили «по достоинству».

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Еще одной забавной деталью является то, что визит российского министра был приурочен к годовщине «победы» КНДР над США и Южной Кореей, которой никогда не было.

В то же время эксперты считают, что Шойгу отправился в Пхеньян выпрашивать у местного диктатора Ким Чен Ына боеприпасы, от острой нехватки который страдают оккупационные силы РФ в Украине.