Турецкая компания подарила украинским разведчикам Bayraktar ко Дню Независимости

24 августа, 13:28
Поделиться:
Беспилотник Bayraktar (Фото:REUTERS/Aziz Karimov)

Беспилотник Bayraktar (Фото:REUTERS/Aziz Karimov)

Турецкая компания Baykar Makin безвозмездно передала бойцам украинской разведки ударный беспилотник Bayraktar ТВ2 ко Дню Независимости.

Об этом Главное управление разведки сообщило в четверг, 24 августа.

«Лучший подарок к празднику — новое оружие, которое поможет уничтожать врага и отстаивать нашу свободу и независимость», — подчеркнули в ГУР.

Видео дня

31 июля Министерство обороны подписало с фирмой Baykar Makina договор о строительстве сервисного центра для ремонта и обслуживания беспилотников на территории Украины.

Читайте также:
Байрактар-отец. СЕО компании, выпускающей знаменитые беспилотники, — о заводе в Украине и новых разработках. Интервью НВ

Ранее гендиректор Baykar Халюк Байрактар заявлял, что на заводе в Украине планируют производить всю номенклатуру беспилотников компании: TB2, Akıncı и Kizilelma. В конце июня он сообщил, что компания Baykar получила лицензионные разрешения от Турции на полное производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 и Akinci в Украине.

25 января компания уже дарила разведчикам два таких дрона.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Турция ГУР Bayraktar TB2 Байрактар

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X