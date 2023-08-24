Турецкая компания подарила украинским разведчикам Bayraktar ко Дню Независимости 24 августа, 13:28 Беспилотник Bayraktar (Фото:REUTERS/Aziz Karimov)

Турецкая компания Baykar Makin безвозмездно передала бойцам украинской разведки ударный беспилотник Bayraktar ТВ2 ко Дню Независимости.

Об этом Главное управление разведки сообщило в четверг, 24 августа.

«Лучший подарок к празднику — новое оружие, которое поможет уничтожать врага и отстаивать нашу свободу и независимость», — подчеркнули в ГУР.

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31 июля Министерство обороны подписало с фирмой Baykar Makina договор о строительстве сервисного центра для ремонта и обслуживания беспилотников на территории Украины.

Ранее гендиректор Baykar Халюк Байрактар заявлял, что на заводе в Украине планируют производить всю номенклатуру беспилотников компании: TB2, Akıncı и Kizilelma. В конце июня он сообщил, что компания Baykar получила лицензионные разрешения от Турции на полное производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 и Akinci в Украине.

25 января компания уже дарила разведчикам два таких дрона.