«Мы очень горды». Халюк Байрактар оценил эффективность использования знаменитых беспилотников в войне против России 14 сентября, 17:40 Гендиректор Baykar Халюк Байрактар (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Турецкий предприниматель Халюк Байрактар, гендиректор Baykar technology, рад тому, что беспилотники его компании помогли Украине не позволить России установить тотальное доминирование в небе в ходе войны.



Об этом он заявил в интервью НВ.

«Мы очень горды тем, что Байрактар стал символом этой войны, возможно потому, что платформа Bayraktar TB2 была знакома украинским военным и до войны, она была в Украине, как был и опыт ее использования», — отметил турецки предприниматель, который недавно посетил саммит YES в Украине и встретился в Киеве с Владимиром Зеленским.

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В ответ на просьбу оценить эффективность знаменитого беспилотника в войне против России, Халюк Байрактар напомнил, что «украинские военные используют Bayraktar TB2 так, как это и полагалось, максимально эффективно». «За их плечами хороший опыт и практика. Они справляются со своей миссией», — добавил он.

Беспилотники проявили себя «надежно», отметил Байрактар. «А во-вторых, доминирование в небе было крайне важным в этой войне, особенно в первые ее месяцы, когда был большой дефицит вооружения, — напомнил он. — Наш БПЛА проявил себя прекрасно, пребывая на дежурстве в небе беспрерывно столько, сколько от него требовалось. К тому же мы уже до войны начали сотрудничество с Украиной и украинскими компаниями, и это оружие логично вписалось в формат сотрудничества».

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