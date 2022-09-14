Новая модель беспилотников. Какие виды Байрактаров будут производить в Украине — основатель турецкой компании 14 сентября, 15:48 Беспилотник Bayraktar TB2 (Фото:REUTERS/Aziz Karimov)

Турецкая компания Baykar technology, которая производит знаменитые беспилотники Байрактар, близка к финалу проектирования своего завода в Украине.

Об этом в интервью НВ рассказал Халюк Байрактар, гендиректор Baykar technology, который недавно посетил саммит YES в Украине и встретился в Киеве с Владимиром Зеленским.

Байрактар напомнил, что постройку завода турецкой компании в Украине начали планировать еще в 2019 году, когда Зеленский, побывав в Турции заводе, предложил идею совместного научно-производственного центра. А в начале февраля 2022 года, когда президент Турции Реджеп Эрдоган посетил Украину и встретился с Зеленским, было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве по этому проекту, а также об инвестициях, необходимых для его постройки.

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«После этого мы начали проектирование завода, который мы здесь построим. Этот процесс по плану занимает около восьми месяцев, и уже сейчас мы приближаемся к финалу проектированию и этапу начала возведения конструкций», — рассказал НВ CEO Baykar technology.

Он пояснил, что на заводе в Украине планируется создавать не только хороши известный Украине Bayraktar TB2 и стратегический беспилотник Bayraktar Akıncı, но и новую модель беспилотного истребителя — Bayraktar Kizilelma с реактивным двигателем.

«Также мы планируем развивать на этом предприятии нашу научно-исследовательскую деятельность, и, конечно, большая часть персонала, занятого этими разработками, также будет из Украины», — заверил Халюк Байрактар. Он отметил «прекрасные технологии разработки и создания двигателей» в Украине.

«Мы будем строить аппараты с опорой на украинские технологии, в том числе, оснащенные двигателями украинской разработки», — рассказал глава турецкой компании. С другой стороны он подчеркнул необходимость «самодостаточности в этом научно-техническом сотрудничестве».

«Мы не можем передавать свои технологии другой стране, поскольку их возможное дальнейшее использование создает для нас риски серьезных международных проблем. Потому так важно мотивировать молодое поколение учиться и работать на таких предприятиях, но при этом сохранять технологическую самодостаточность каждой страны», — пояснил Байрактар.

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