Байрактар-отец. СЕО компании, выпускающей знаменитые беспилотники, — о заводе в Украине и новых разработках. Интервью НВ 12 сентября, 19:00 Эксклюзив НВ Большие мечты: выпускник Колумбийского университета, СЕО Baykar technology Халюк Байрактар мечтает выпускать не только беспилотники для войны, но и летающие автомобили для мира. (Фото:Сергій Іллін / YES)

Халюк Байрактар, СЕО Baykar technology, рассказывает об украинской команде, которая будет заниматься новыми разработками в его компании, и о том, в каких случаях он принимает решение подарить беспилотник

Халюк Байрактар, СЕО Baykar technology, компании, что занимается разработкой и изготовлением уже ставших легендарными в Украине беспилотников Bayraktar TB2, оказывается веселым и смешливым человеком. Во всяком случае, такое впечатление он производит на 17-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), что состоялась в Киеве 9−10 сентября при поддержке Фонда Виктора Пинчука, — здесь Байрактар желанный гость.

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В кулуарах YES турецкий бизнесмен рассказывает НВ историю основания компании и с удовольствием размышляет о будущем, которое у Baykar technology с Украиной общее. Несмотря на войну, компания, еще в 2019 году определившая целью построить завод в Украине, уверенно идет к своей цели. Это сотрудничество для Байрактара важное и взаимовыгодное — двигатели для ряда его ударных беспилотников, таких как Bayraktar Akıncı и нового прототипа Bayraktar Kizilelma, разрабатываются и выпускаются на украинских предприятиях.

Избегая политических вопросов, предприниматель охотно рассказывает НВ о будущем заводе в Украине, планах компании, а также о подаренных Украине беспилотниках.

— Расскажите о ваши планах постройки завода Baykar в Украине. На каком этапе проект?

— Мы начали планировали постройку этого завода в 2019 году, когда президент Зеленский, побывав на нашем заводе, предложил идею совместный научно-производственного центра. В начале февраля 2022 года, когда наш президент посетил Украину и встретился с президентом Зеленским, они подписали рамочное соглашение о сотрудничестве по этому проекту, а также об инвестициях, которые важны для его постройки. После этого мы начали проектирование завода, который мы здесь построим. Этот процесс по плану занимает около восьми месяцев, и уже сейчас мы приближаемся к финалу проектированию и этапу начала возведения конструкций.

— Что именно вы планируете производить на украинском предприятии, и будете ли привлекать украинских инженеров к процессам проектирования и производства?

— Конечно, на этом заводе мы будем создавать не только Bayraktar TB2, стратегический беспилотник Bayraktar Akıncı, но и новую модель беспилотного истребителя — Bayraktar Kizilelma с реактивным двигателем. Также мы планируем развивать на этом предприятии нашу научно-исследовательскую деятельность, и, конечно, большая часть персонала, занятого этими разработками, также будет из Украины. В Украине есть прекрасные технологии разработки и создания двигателей. Мы будем строить аппараты с опорой на украинские технологии, в том числе, оснащенные двигателями украинской разработки. Критически важно для Украины и Турции, стран, которые имеют взаимно сбалансированные отношения, быть самодостаточными в этом научно-техническом сотрудничестве. Мы не можем передавать свои технологии другой стране, поскольку их возможное дальнейшее использование создает для нас риски серьезных международных проблем. Потому так важно мотивировать молодое поколение учиться и работать на таких предприятиях, но при этом сохранять технологическую самодостаточность каждой страны.

Уже скоро: CEO Baykar technology Халюк Байрактар уверяет, что строительство завода Baykar в Украине стартует уже через пару месяцев и делится фото проекта. / Фото: DR

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