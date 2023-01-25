Компания Baykar бесплатно передала защитникам Украины еще два Байрактара 25 января, 18:38 Беспилотник Байрактар (Фото:REUTERS/Aziz Karimov)

Турецкая компания Baykar бесплатно передала защитникам Украины еще два беспилотника Bayraktar TB2.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны в Telegram в среду, 25 января.

«Мы безгранично благодарны компании Baykar за бескомпромиссную и постоянную поддержку в самые трудные для нашего государства времена», — заявили в разведке.

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В начале сентября 2022 года стало известно, что в Украину прибыли три беспилотника Bayraktar TB2, которые производитель Baykar бесплатно передал Украине после кампании Народный Байрактар. На беспилотники Baykar нанесла узоры, напоминающие вышиванку, их назвали Ковінька, Халепа и Трясця.

Ведущий и волонтер Сергей Притула вместе с украинским блогером Игорем Лаченковым собрали 600 млн грн на беспилотники Байрактар за три дня. Целью кампании было за неделю собрать на три Байрактара, а украинцы за три дня собрали на четыре.

Фонд Сергея Притулы купил на деньги, собранные в рамках проекта Народный Байрактар, спутник компании ICEYE. Компания предоставила Минобороны Украины полный доступ ко всем возможностям одного из своих спутников, который находится на орбите в этом регионе. Также Украина получила доступ к созвездию SAR-спутников.

Baykar также бесплатно передала Украине Bayraktar, на который в Литве за три дня собрали более 5 млн евро. Беспилотник назвали Vanagas (Ястреб).

