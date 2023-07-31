Украина подписала с производителем Bayraktar соглашение о строительстве сервисного центра для беспилотников 31 июля, 19:46 В Украине появится сервисный центр по ремонту БПЛА компании Baykar (Фото:mil.gov.ua)

Министерство обороны Украины подписало договор с турецкой компанией Baykar Makina о строительстве сервисного центра для ремонта и обслуживания беспилотников на территории Украины.

Как сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства, в понедельник, 31 июля, стороны подписали соответствующий договор — он продолжает рамочное соглашение между Украиной и Турцией в сфере высоких технологий, авиационной и космической сферах, которое вступило в силу 23 января 2023 года.



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Госсекретарь Минобороны Константин Ващенко заявил, что центр будет создан «в ближайшее время».



«Этот совместный проект заложит основу нашей системной работы. Отдельная благодарность компании Baykar за вклад в наращивание мощности ВСУ в борьбе с российской агрессией», — сказал он.

Ранее гендиректор Baykar Халюк Байрактар заявлял, что на заводе в Украине планируется производить всю номенклатуру беспилотников компании: TB2, Akıncı и Kizilelma. В конце июня он сообщил, что компания Baykar получила лицензионные разрешения от Турции на полное производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 и Akinci в Украине.



В апреле во время визита министра промышленности Украины Александра Камышина в Турцию два украинских предприятия оборонно-промышленного комплекса подписали с Baykar три контракта для обеспечения «экспортной выручки и оружия нового поколения».

В июле Камышин заявил, что в Украине уже началось строительство завода по производству беспилотников Bayraktar компании Baykar.