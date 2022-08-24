Предупредит о «референдумах». Байден завтра позвонит Зеленскому 24 августа, 21:37 Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

В четверг, 25 августа, президент США Джо Байден позвонит своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. В частности, стороны обсудят новую информацию о «референдумах» на оккупированных территориях Украины.

Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает CNN.

По его словам, Белый дом располагает информацией о том, что Россия может провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в течение ближайших нескольких дней.

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«Соединенные Штаты и международное сообщество очень четко заявили, что любые попытки контролировать суверенную территорию Украины не будут считаться законными», — подчеркнул Кирби.

США ожидают, что Россия будет манипулировать результатами «референдумов» и ложно утверждать о якобы согласии украинцев присоединиться к РФ.

«Будет крайне важно выявлять и противодействовать этой дезинформации в режиме реального времени», — добавил Кирби.

При этом, по его информации, россияне сейчас обеспокоены возможной низкой явкой на псевдореферендумы.

24 августа в Оперативном командовании Юг сообщили, что во временно оккупированных районах Херсонской области местные жители препятствуют подготовке захватчиков к псевдореферендумам о присоединении к РФ.

17 августа первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что оккупанты снова перенесли дату проведения псевдореферендума в Херсонской области.

В конце июня Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендумы о создании «республик» на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.



В Белом доме заявляли, что российские оккупанты готовятся к аннексии территорий, захваченных после 24 февраля, и хотят повторить те же схемы с псевдореферендумами, что и в 2014 году.



Украинская разведка и СБУ также фиксируют подготовку оккупантов к проведению фиктивных «референдумов».

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