Местное сопротивление. Жители Херсонской области срывают подготовку оккупантов к «референдумам» 24 августа, 20:26 Херсон (Фото:Радио Свобода)

Во временно оккупированных районах Херсонской области местные жители препятствуют подготовке захватчиков к псевдореферендумам о присоединении к РФ.

Об этом сообщает Оперативное командование ЮГ.

Уточняется, что у оккупационных администраций возникают проблемы с базами избирателей и материально-технической базой, которые необходимы для псевдореферендумов.

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В ОК Юг подчеркивают, что враг не достиг успеха даже в Геническе, который стал экспериментальной площадкой для всех его планов.

«Центр сопротивления призывает граждан, проживающих на временно оккупированных территориях бойкотировать псевдореферендум, чтобы не помогать россиянам создавать картинку для их пропаганды», — говорится в сообщении.

17 августа первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что оккупанты снова перенесли дату проведения псевдореферендума в Херсонской области.

В конце июня Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендумы о создании «республик» на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.



В Белом доме заявляли, что российские оккупанты готовятся к аннексии территорий, захваченных после 24 февраля, и хотят повторить те же схемы с псевдореферендумами, что и в 2014 году.



Украинская разведка и СБУ также фиксируют подготовку оккупантов к проведению фиктивных «референдумов».

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