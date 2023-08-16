РФ держит флот ближе к своим берегам после атак морских дронов на корабли — ВМС Украины 16 августа, 10:57 Поврежденный украинским морским дроном десантный корабль РФ Оленегорский горняк (Фото:t.me/horevica)

Россия пытается держать свой флот в Черном море ближе к своим официально признанным берегам после атак украинских морских дронов на корабли.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона.

«Что касается последствий. Да, в результате этих событий они стали держаться подальше от основной своей морской базы. Напоминаю, что в Черном море Севастополь является основной морской базой Черноморского флота и вторая база — это Новороссийск», — пояснил он.

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Плетенчук добавил, что сейчас РФ пытается держать свои корабли в северо-восточной части Черного моря.

«Это влияет. Лишний раз не выходят в те участки моря, ведь могут получить какие-то повреждения. И это заметно», — резюмировал он.

4 августа Новороссийск Краснодарского края РФ атаковали два морских дрона. После этого появилось видео с большим российским десантным кораблем Оленегорский горняк, который сильно наклонился на левый борт, что может свидетельствовать о затоплении нескольких отсеков. Судно отбуксировали в порт Новороссийска.

Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщал, что Оленегорский горняк в состав Северного флота РФ уже не вернется.

Также вблизи Крымского моста прогремели мощные взрывы. Повреждения получил российский танкер Сиг, который транспортировал топливо для войск РФ. Судно начало тонуть в Керченском проливе. На утро в СБУ подтвердили спецоперацию по подрыву российского танкера с помощью надводного дрона.

После этого в ВСУ сообщили, что Россия рассредоточила свою корабельную группировку в Черном море, среди оккупантов есть «небольшая паника».