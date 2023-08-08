Оленегорский горняк уже не вернется в состав Северного флота РФ — ВМС Украины 8 августа, 10:09 Оленегорский горняк (Фото:Video obtained by Reuters/Handout via REUTERS)

Большой десантный корабль Оленегорский горняк в состав Северного флота РФ уже не вернется, заявил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Отвечая на вопрос, в каком состоянии находятся Оленегорский горняк и танкер Сиг после атаки, Плетенчук заявил, что «на данный момент у нас достоверной информации по этому поводу нет» и отметил, что «как мы видим в сети, они находятся у себя в портах назначения».

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«Гораздо интереснее история, как туда попал Оленегорский горняк. Это Северный флот и он был среди тех больших десантных кораблей, которые РФ перебросила в акваторию Черного моря для того, чтобы проводить десантные операции на нашем южном побережье. Но есть такая уверенность, что в Северный флот он уже не вернется», — сказал он в эфире телемарафона.

4 августа Новороссийск Краснодарского края РФ атаковали два морских дрона. После этого появилось видео с большим российским десантным кораблем Оленегорский горняк, который сильно наклонился на левый борт, что может свидетельствовать о затоплении нескольких отсеков. Судно отбуксировали в порт.

Также вблизи Крымского моста прогремели мощные взрывы. Повреждения получил российский танкер Сиг, который транспортировал топливо для войск РФ. Судно начало тонуть в Керченском проливе. На утро в СБУ подтвердили спецоперацию по подрыву российского танкера с помощью надводного дрона.