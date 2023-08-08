Подбитый российский корабль Оленегорский горняк отбуксировали от причала в Новороссийске — спутниковые снимки 8 августа, 18:49 Оленегорский горняк (Фото:Video obtained by Reuters/Handout via REUTERS)

Большой десантный корабль Оленегорский горняк, который был поврежден во время атаки дронов 4 августа, отбуксировали от причала в Новороссийске.

Соответствующие спутниковые снимки Planet от 7 августа опубликовало Радио Свобода.

На фото зафиксирован большой десантный корабль в Новороссийске в сопровождении двух буксиров. Ранее он стоял у причала № 8.

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Инфографика: Радио Свобода

Аналитики волонтерского сообщества InformNapalm, учитывая трекинг буксиров, предполагали, что корабль перемещают к плавучему доку в другой части порта, то есть на ремонт.

«Если док подойдет для ремонта Оленегорского горняка (по одной из версий, необходим сухой док, которого в Новороссийске нет), то о сроках возвращения в строй можно судить по истории с другим судном подобного класса, большим десантным кораблем Ямал», — говорится в сообщении.

В конце 2017 года Ямал получил повреждения после столкновения с иностранным сухогрузом в Эгейском море и почти сразу встал на ремонт в аннексированном Севастополе. Работы на корабле были завершены лишь к марту 2023 года.

4 августа Новороссийск Краснодарского края РФ атаковали два морских дрона. После этого появилось видео с большим российским десантным кораблем Оленегорский горняк, который сильно наклонился на левый борт, что может свидетельствовать о затоплении нескольких отсеков. Судно отбуксировали в порт.

Ранее спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщал, что Оленегорский горняк в состав Северного флота РФ уже не вернется.