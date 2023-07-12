Белый дом подтвердил, что Байден планирует говорить с Зеленским о ракетах большой дальности 12 июля, 16:57 Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент США Джо Байден во время предстоящей встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским будет обсуждать передачу Киеву ракет большой дальности, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Об этом сообщает The Washington Post.

«Что касается ракет большой дальности… Президент Байден продолжит обсуждение этого вопроса с президентом Зеленским сегодня», — сказал Салливан в интервью программе ABC.

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По словам советника, Байден в настоящее время «рассматривает» запрос Украины на оружие.

«Он знает, что у президента Зеленского твердые взгляды, и он не боится их выражать, президент Байден также очень прямолинеен, честен и откровенен с президентом Зеленским», — добавил советник американского лидера.

Накануне стало известно, что Байден в среду, 12 июля, встретится на полях саммита НАТО в Вильнюсе с Зеленским.

Зеленский говорил, что хочет обсудить с президентом США Джо Байденом предоставление Украине ракет большой дальности для укрепления ее обороноспособности в войне с Россией.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее сообщал, что США пока не передают Украине дальнобойные ракеты ATACMS по «объективным причинам».

По данным СМИ, в администрации Байдена проходят негласные дискуссии касательно возможной передачи Украине ракет ATACMS. Они находятся на складах Пентагона в ограниченном количестве и зарезервированы для других целей.