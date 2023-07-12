Зеленский обсудит с Байденом возможность поставки Украине ракет большой дальности 12 июля, 16:23 Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Президент Украины Владимир Зеленский хочет обсудить с президентом США Джо Байденом предоставление Украине ракет большой дальности для укрепления ее обороноспособности в войне с Россией.

Об этом он заявил на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Зеленского спросили, чего именно он надеется достичь на встрече с лидером США и какое оружие, кроме кассетных боеприпасов, стремится получить Украина.

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«Нам нужно дальнобойное оружие, этот дефицит никуда не делся и я буду поднимать этот вопрос [на встрече с Байденом]», — ответил президент.

Ранее сообщалось, что в администрации президента США Джо Байдена продолжаются негласные дискуссии относительно возможной передачи Украине ракет ATACMS. Они находятся на складах Пентагона в ограниченном количестве и зарезервированы для других целей.



Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что США пока не передают Украине дальнобойные ракеты ATACMS по «объективным причинам».

Саммит НАТО в Вильнюсе: что известно

В саммите НАТО в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны-члена Альянса, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО и присоединится к Альянсу без ПДЧ, она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».