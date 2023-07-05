Могут уничтожать корабли РФ. В Генштабе сообщили о возможностях истребителей F-16, ракет ATACMS и Сапсан 5 июля, 15:02 F-16 (Фото:Мастер-сержант. Энди Данауэй/Википедия)

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадным Алексей Громов заявил, что современные истребители F-16 (F-18) способны уничтожать российские ракетоносители в Черном море.

Об этом он сказал в интервью Укринформ.

По его словам, именно наличие многоцелевых истребителей поколения 4++ является одним из вариантов уничтожения российских ракетоносителей, поскольку позволяют применять авиационные средства поражения по морским целям на дальности 200 км и более.

Видео дня

Громов добавил, что борьба с ракетным оружием заключается не только в уничтожении его носителей, но и в поражении мест его сосредоточения, хранения и перегрузки во время транспортировки.

Также, по словам Громова, для эффективной борьбы с черноморским флотом РФ необходимо дальнобойное, высокоточное оружие.

Он подчеркнул, что последние модификации противокорабельных крылатых ракет типа Harpoon, Brimstone, Нептун или их аналоги способны поразить российские суда во время перехода по морю или на рейде, а для поражения боевых кораблей россиян в местах базирования нужны баллистические ракеты ATACMS и баллистические ракеты Сапсан — их отечественные аналоги.

По словам Громова, большинство ракет, которые запускает РФ, не достигают своих целей, поскольку благодаря западной помощи Украина способна сбивать крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты.

Он подчеркнул, что из-за устарелости и отсутствия надлежащего обслуживания часть российских ракет разрывается в воздухе над территорией самой РФ, или штатный старт боеприпасов с носителя не происходит.

В мае западные партнеры заговорили о формировании коалиции по передаче Украине истребителей F-16, которые уже длительное время просил Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 июня говорил, что Украина может получить первые F-16 через шесть-семь месяцев. Министр обороны Алексей Резников заявлял, что F-16 будут в Украине не раньше Нового года, хотя ранее в Минобороны выражали надежду, что это произойдет этой осенью.

Politico пишет, что Украина может получить первые истребители F-16 в начале 2024 года.

Ранее The Wall Street Journal написал, что США близки к одобрению передачи ATACMS Украине. Чиновники заявили, что вопрос находится на рассмотрении на самом высоком уровне.

Позже представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что решение о предоставлении Украине ракет ATACMS не принято, и ему «безусловно, не известно ни о каких неизбежных решениях, касающихся ATACMS». В то же время он не говорил о том, что такое решение не может быть принято.

