«Очень сильная позиция». Байден прокомментировал ордер на арест Путина 18 марта, 09:00 Джо Байден (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Президент США Джо Байден заявил, что ордер Международного уголовного суда в Гааге на арест российского диктатора Владимира Путина оправдан, ведь тот явно совершил военные преступления.

Об этом пишет The New York Times.



«Я думаю, что это (ордер, — ред.) оправдано», — сказал Байден, назвав решение суда «очень сильной позицией».

При этом он отметил, что США не являются членом МУС.

Видео дня

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на аресты российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, главу кремлевского режима могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова и спикер Кремля Дмитрий Песков считают ордер «юридически ничтожным», ведь страна-агрессор не является участницей Римского статута.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МУС принял историческое решение, с которого начнется историческая ответственность. Он отметил, что провести депортацию тысяч украинских детей в Россию было бы невозможно без приказа высшего руководства РФ.