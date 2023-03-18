«Очень сильная позиция». Байден прокомментировал ордер на арест Путина

18 марта, 09:00
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Президент США Джо Байден заявил, что ордер Международного уголовного суда в Гааге на арест российского диктатора Владимира Путина оправдан, ведь тот явно совершил военные преступления.

Об этом пишет The New York Times.

«Я думаю, что это (ордер, — ред.) оправдано», — сказал Байден, назвав решение суда «очень сильной позицией».

При этом он отметил, что США не являются членом МУС.

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17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на аресты российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, главу кремлевского режима могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова и спикер Кремля Дмитрий Песков считают ордер «юридически ничтожным», ведь страна-агрессор не является участницей Римского статута.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МУС принял историческое решение, с которого начнется историческая ответственность. Он отметил, что провести депортацию тысяч украинских детей в Россию было бы невозможно без приказа высшего руководства РФ.

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Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Владимир Путин Арест Джо Байден Международный уголовный суд

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