Зеленский — о выдаче ордера на арест Путина: С этого решения начнется историческая ответственность 17 марта, 20:33 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест российского диктатора Путина.

В вечернем обращении в пятницу, 17 марта, Зеленский подчеркнул, что это историческое решение, с которого начнется историческая ответственность.



Он отметил, что провести преступную операцию по депортации тысяч украинских детей в Россию было бы невозможно без приказа высшего руководства государства-террориста.

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«Разделять детей с семьями, лишать их любой возможности связаться с родными, прятать детей на российской территории, распылять по отдаленным регионам — все это очевидная российская государственная политика, государственные решения, государственное зло. Которое начинается именно с первого должностного лица этого государства», — сказал украинский президент.

Он поблагодарил команду прокурора МУС Карима Хана, а также всех в мире, кто помогает Украине отстаивать справедливость.

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест Путина и российского «детского омбудсмена» Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в военном преступлении незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию.



Офис генпрокурора зафиксировал депортацию более 16 тысяч детей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей, но реальная цифра может быть намного больше. Украине удалось вернуть домой 308 детей.



Инфографика: NV

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подчеркнул, что теперь глава кремлевского режима официально является подозреваемым в совершении международного преступления — незаконного принудительного перемещения украинских детей. Его могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

