В Кремле и МИД РФ разразились истерикой из-за ордера на арест Путина 17 марта, 18:23 Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина (Фото:Спутник/Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS)

В России отреагировали на ордер на арест российского диктатора Владимира Путина из-за подозрения в совершении военных преступлений, выданный Международным уголовным судом в Гааге.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала документ «юридически ничтожным».

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«Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в частности, с правовой точки зрения. Россия не является участником Римского устава Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С этим органом Россия не сотрудничает, а возможные „рецепты“ на арест, выходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожны», — написала Захарова в телеграм.

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Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев тоже прокомментировал ордер на арест Путина.

Он дополнил сообщение об этом в твиттере эмодзи с туалетной бумагой и написал: «Не нужно объяснять, где будут использовать эту бумагу».



Спикер Путина Дмитрий Песков также заявил о «юридической ничтожности» этого решения для РФ якобы потому, что Россия не признает юрисдикцию МКС.

«Саму формулировку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой», — сказал Песков.

Успела отреагировать также так называемая детская омбудсмен России Мария Львова-Белова, на арест которой также издан ордер МКС.

«Здорово, что международное сообщество оценило работу по помощи детям нашей страны», — заявила российская чиновница, причастная к депортации украинских детей.

Как сообщалось, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и омбудсмена РФ по детям Марии Львовой-Беловой.

Их обвиняют в депортации в РФ детей с временно оккупированных территорий Украины.