Путин не будет в безопасности ни в одной из стран Международного уголовного суда — глава МУС 17 марта, 23:23 Мурал с изображением российского диктатора Владимира Путина в Кельне, Германия (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Председатель Международного уголовного суда в Гааге Петр Хофмански объяснил значение ордера на арест российского диктатора Путина.

В комментарии CNN судья Хофмански отметил, что ордер — это не «волшебная палочка», но он является своего рода санкцией для главы кремлевского режима.



«Мы верим в сдерживающий эффект ордеров на арест, выданных в ходе нашего разбирательства, и считаем, что это очень важный сигнал миру о том, что мы делаем свою работу, что жертвы не забыты… Есть 123 государства — две трети государств мира, где он [Путин] не будет в безопасности», — подчеркнул глава МУС.



Видео дня

Хофмански также объяснил: «Все государства-участники юридически обязаны в полной мере сотрудничать с судом, а это означает, что они должны произвести арест на основании ордеров, выданных судом».

Он добавил, что этот ордер — еще не конец и дело «может расшириться и охватить другие злодеяния, предположительно, совершенные на территории Украины».

Инфографика: NV

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест Путина и российского «детского омбудсмена» Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в военном преступлении незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию.



Офис генпрокурора зафиксировал депортацию более 16 тысяч детей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей, но реальная цифра может быть намного больше. Украине удалось вернуть домой 308 детей.



Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подчеркнул, что теперь глава кремлевского режима официально является подозреваемым в совершении международного преступления — незаконного принудительного перемещения украинских детей. Его могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

