«Непростая задача для Китая». Данилов рассказал, как ордер на арест Путина повлияет на визит Си Цзиньпина в Москву 17 марта, 20:32 Си Цзиньпин должен приехать в Москву на фоне того, как МКС выдал ордер на арест Путина (Фото:Sputnik / Aleksey Druzhinin / Kremlin via REUTERS)

После решения Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест российского диктатора Владимира Путина визит главы Китая Си Цзиньпина в Москву, намеченный на 20 марта, станет непростой задачей для китайских дипломатов, считает секретарь СНБО Алексей Данилов.

«По поводу объявленного визита лидера Китайской Народной Республики в Москву: я думаю, что для Китая будет достаточно непростая ситуация. Непростая ситуация — это [встретиться] с человеком, подозреваемым Международным уголовным судом в уголовном преступлении в отношении украинских детей», — сказал Данилов в эфире телемарафона.

Видео дня

"Хотя Китай и не является участником Римского устава МКС, однако, это будет непростая задача для Китая и его дипломатов", - добавил он.

Секретарь СНБО также назвал Путина маньяком в связи с систематическими убийствами украинских граждан, включая несовершеннолетних.

«По приказу Путина на территории Украины физически убито 500 детей, которые не участвовали ни в каких военных операциях, не имеют отношения к абсурду, который в РФ придумали. Путин – это серийный убийца, это маньяк. Почему маньяк? Маньяк — это убийца, который повторно убивает и получает от этого наслаждение», — сказал Данилов.

Визит лидера Китая Си Цзиньпина в РФ для встречи с Путиным запланирован на 20-22 марта.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и омбудсмена РФ по детям Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в депортации в РФ детей с временно оккупированных территорий Украины.

Офис генпрокурора зафиксировал депортацию более 16 тысяч детей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей, но реальная цифра может быть гораздо больше. Украине удалось вернуть домой 308 детей.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подчеркнул, что теперь глава кремлевского режима официально подозреваемый в совершении международного преступления. Теперь Путина могут арестовать на территории 123 стран-участниц Римского устава.

Фото: NV