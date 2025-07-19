Президент Азербайджана посоветовал украинцам никогда не соглашаться на оккупацию

Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан решил создать новые реалии и Украине стоит сделать то же самое (Фото: Ryan Carter/UAE Presidential Court/Handout via REUTERS)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посоветовал украинцам никогда не соглашаться на оккупацию своих территорий, упомянув о конфликте в Нагорном Карабахе.

Об этом он сказал на Шушинском медиафоруме, отвечая на вопрос Дмитрия Гордона.

«Я как-то имел возможность отвечать на вопрос представителя Украины на одном из мероприятий несколько лет назад и примерно такой же был вопрос. И мой ответ, он не будет отличаться от того, что я говорил тогда. И думаю, что это созвучно и надеждам Украины, украинского народа. Никогда не соглашаться на оккупацию. Вот это главный совет. Это то, что делали мы», — заявил Алиев.

Президент Азербайджана напомнил, что Совет Безопасности ООН в свое время принял четыре резолюции, которые требовали вывода армянских войск из Нагорного Карабаха, но международное сообщество не достигло их выполнения.

«Мы решили, что создадим новые реалии, и вы будете с ними мириться. Так и произошло», — сказал Алиев.

Он посоветовал украинцам не сдаваться и сделать то же самое.

Ухудшение отношений России и Азербайджана

За последний год отношения Азербайджана и России обострялись дважды.

В конце декабря 2024 года на территории Казахстана разбился гражданский самолет азербайджанской авиакомпании AZAL, который, по предварительным данным, был подбит российской системой ПВО в Грозном во время налета украинских дронов на город. В результате трагедии погибли 38 человек. Баку возложил ответственность за случившееся на Москву.

В конце июня 2025 года в ходе массовых обысков и задержаний в домах азербайджанцев в Екатеринбурге по делам многолетней давности погибли братья Зияддин и Гусейн Сафаровы, которые считались основными подозреваемыми в расправе над бизнесменом Юнисом Пашаевым.

МИД Азербайджана потребовал расследовать произошедшее, обвинив сотрудников ФСБ в «зверском убийстве» уроженцев республики, а также вручил послу РФ в Баку ноту протеста.

После этого российские и азербайджанские силовики провели серию задержаний и арестов в городах двух стран.



16 июля суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО сына руководителя азербайджанской диаспоры Урала Мутвалы Шихлинского, которого обвинили в применении насилия в отношении представителя российских властей.

Капитуляция и прекращение существования Нагорного Карабаха

19 сентября 2023 года в министерстве обороны Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя».



20 сентября непризнанный Нагорный Карабах капитулировал. Президент Азербайджана заявил, что страна за сутки «выполнила все задачи антитеррористической операции» и «восстановила суверенитет».

30 сентября Азербайджан признал территориальную целостность Армении.



Непризнанный Нагорный Карабах прекратил свое существование с 1 января 2024 года.