«Приказ уничтожить отдали в Минобороны РФ». Азербайджанское медиа опубликовало «письмо капитана ПВО», который сбивал лайнер из Баку над Грозным

Азербайджанское издание Minval объявило, что к нему поступило анонимное письмо от «российского капитана ПВО», который утверждает, что самолет компании AZAL был сбит 25 декабря 2024 года возле Грозного по приказу Минобороны РФ.

Фотокопия письма и фрагмент аудиозаписи, на которой слышно, как мужской голос дважды отдает приказ «открыть огонь», опубликованы 1 июля на сайте издания.

В публикации утверждается, что команду сбить азербайджанский лайнер отдавал некий «капитан ПВО» Паладичук Дмитрий Сергеевич.

Реклама

В письме, поступившем в редакцию, говорится, что офицер «нес боевое дежурство по прикрытию города Грозный с 24.12.24 по 25.12.24 года». Далее Паладичук сообщает, что в 05:40 ему «поступила команда о переходе в готовность № 1», а «в 08:11 станцией обнаружения целей была обнаружена потенциальная цель». Кроме того, он озвучил некоторые подробности о ненадлежащем состоянии техники.

После того, как Паладичук доложил обновленные координаты цели, ему «по телефону дали команду цель уничтожить».

«В 08 часов 13 минут 30 секунд я дал команду на поражение оператору. В 08 часов 13 минут 33 секунды ракета сошла с направляющей. В 08 часов 13 минут 47 секунд ЦВС БМ-72В6 выдал сообщение, что цель пропущена. В 08 часов 13 минут 48 секунд я дал команду на повторный обстрел», — написал он.

Согласно предварительному отчету комиссии по расследованию катастрофы лайнера Embraer 190, первый звуковой удар был зафиксирован в 08:13:31, второй — в 08:13:56.

Далее азербайджанское издание приводит фрагмент аудиозаписи, на котором мужской голос называет координаты, приведенные в пояснительной, а затем дважды повторяет команду: «Огонь! Огонь, говорю!». Затем в записи слышен громкий звук, а мужской голос продолжает: «Есть восток. Пропущено. Повторяю. Еще раз огонь!», на что другой голос отвечает: «Есть огонь».

Как пишет Minval, аудиозаписи опубликованы лишь частично, потому что их еще должны изучить правоохранители. Кроме того, азербайджанское издание делает оговорку, что не берется утверждать о подлинности этого письма.

Согласно фотокопии письма, Паладичук якобы служит в воинской части 75564, которая располагается в российской глубинке — в пределах Хакасии.

Фото: Minval.az

Как пишет российское издание Агентство, пока не удалось подтвердить, что человек с такими данными служил в части 75564. Однако это точно действующий офицер страны-агрессора РФ, который ранее служил в других воинских частях, одна из которых связана с ПВО.

По информации СМИ, Паладичуку 32 года, он родился в городе Экибастуз в Казахстане. Не позднее 2010 года он начал службу в воинской части 21059 (Моготуйский район Забайкальского края). В 2011 и 2013 годах, согласно утечкам, местом службы Паладичука значилась часть 31665 в Новосибирске, которая относится к 14-й армии ВВС и ПВО (в Новосибирске расположен ее штаб). Более поздней информации о местах службы Паладичука СМИ отыскать не удалось.

Авиакатастрофа в Казахстане — что известно

25 декабря самолет, летевший из Баку в Грозный, изменил маршрут и разбился недалеко от аэропорта города Актау в Казахстане. На борту было 67 человек, 38 погибли.

Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана писало, что причиной крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines стала российская ракета класса «земля-воздух».

По данным Reuters, правительство Азербайджана ожидало, что Россия признается в том, что сбила самолет Азербайджанских авиалиний.

Как заявил 27 декабря глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Казахстане, поскольку был сбит российской ЗРК Панцирь-С1, расположенной на территории РФ.

28 декабря руководство Azerbaijan Airlines объявило о приостановке рейсов в семь городов РФ — в Грозный, Махачкалу, Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу и Самару. Позже Госагентство гражданской авиации Азербайджана приостановило полеты из Баку в целый ряд городов России: Минеральных Вод, Сочи, Волгограда, Уфы, Самары, Саратова, Нижнего Новгорода, Владикавказа.

Позже в Кремле заявили, что диктатор РФ Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и «извинился за то, что трагический инцидент с самолетом произошел в воздушном пространстве России», а также «выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим».

29 декабря Алиев раскрыл ряд фактов о катастрофе самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines в Казахстане. Он сообщил, что самолет получил повреждения возле Грозного, а также потерял управление из-за применения средств радиоэлектронной борьбы.

По словам Алиева, в результате «огня, который открыли по самолету с земли», сильно пострадала хвостовая часть воздушного судна.

6 февраля государственное информагентство Азербайджана APA сообщило, что власти страны собирают доказательства для обращения в международный суд из-за катастрофы.

По данным агентства, Баку имеет части ракет ЗРК Панцирь-С, которыми Россия сбила самолет. Однако, согласно информации APA, РФ хотела «замять тему» и переложить ответственность на экипаж самолета, пытаясь создать ситуацию, похожую на сбитие малайзийского Boeing 777 в Донецкой области в 2014-м.