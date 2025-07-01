«Приказ уничтожить отдали в Минобороны РФ». Азербайджанское медиа опубликовало «письмо капитана ПВО», который сбивал лайнер из Баку над Грозным
Специалисты экстренной службы работают на месте крушения пассажирского самолета Азербайджанских авиалиний вблизи города Актау, Казахстан, 25 декабря 2024 года (Фото: REUTERS/Azamat Sarsenbayev)
Азербайджанское издание Minval объявило, что к нему поступило анонимное письмо от «российского капитана ПВО», который утверждает, что самолет компании AZAL был сбит 25 декабря 2024 года возле Грозного по приказу Минобороны РФ.
Фотокопия письма и фрагмент аудиозаписи, на которой слышно, как мужской голос дважды отдает приказ «открыть огонь», опубликованы 1 июля на сайте издания.
В публикации утверждается, что команду сбить азербайджанский лайнер отдавал некий «капитан ПВО» Паладичук Дмитрий Сергеевич.
В письме, поступившем в редакцию, говорится, что офицер «нес боевое дежурство по прикрытию города Грозный
После того, как Паладичук доложил обновленные координаты цели, ему «по телефону дали команду цель уничтожить».
«В 08 часов 13 минут 30 секунд я дал команду на поражение оператору. В 08 часов 13 минут 33 секунды ракета сошла с направляющей. В 08 часов 13 минут 47 секунд ЦВС БМ-72В6 выдал сообщение, что цель пропущена. В 08 часов 13 минут 48 секунд я дал команду на повторный обстрел», — написал он.
Согласно предварительному отчету комиссии по расследованию катастрофы лайнера Embraer 190, первый звуковой удар был зафиксирован в 08:13:31, второй — в 08:13:56.
Далее азербайджанское издание приводит фрагмент аудиозаписи, на котором мужской голос называет координаты, приведенные в пояснительной, а затем дважды повторяет команду: «Огонь! Огонь, говорю!». Затем в записи слышен громкий звук, а мужской голос продолжает: «Есть восток. Пропущено. Повторяю. Еще раз огонь!», на что другой голос отвечает: «Есть огонь».
Как пишет Minval, аудиозаписи опубликованы лишь частично, потому что их еще должны изучить правоохранители. Кроме того, азербайджанское издание делает оговорку, что не берется утверждать о подлинности этого письма.
Согласно фотокопии письма, Паладичук якобы служит в воинской части 75564, которая располагается в российской глубинке — в пределах Хакасии.
Как пишет российское издание Агентство, пока не удалось подтвердить, что человек с такими данными служил в части 75564. Однако это точно действующий офицер страны-агрессора РФ, который ранее служил в других воинских частях, одна из которых связана с ПВО.
По информации СМИ, Паладичуку 32 года, он родился в городе Экибастуз в Казахстане. Не позднее 2010 года он начал службу в воинской части 21059 (Моготуйский район Забайкальского края). В 2011 и 2013 годах, согласно утечкам, местом службы Паладичука значилась часть 31665 в Новосибирске, которая относится к 14-й армии ВВС и ПВО (в Новосибирске расположен ее штаб). Более поздней информации о местах службы Паладичука СМИ отыскать не удалось.
Авиакатастрофа в Казахстане — что известно
25 декабря самолет, летевший из Баку в Грозный, изменил маршрут и разбился недалеко от аэропорта города Актау в Казахстане. На борту было 67 человек, 38 погибли.
Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана писало, что причиной крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines стала российская ракета класса «земля-воздух».
По данным Reuters, правительство Азербайджана ожидало, что Россия признается в том, что сбила самолет Азербайджанских авиалиний.
Как заявил 27 декабря глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Казахстане, поскольку был сбит российской ЗРК Панцирь-С1, расположенной на территории РФ.
28 декабря руководство Azerbaijan Airlines объявило о приостановке рейсов в семь городов РФ — в Грозный, Махачкалу, Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу и Самару. Позже Госагентство гражданской авиации Азербайджана приостановило полеты из Баку в целый ряд городов России: Минеральных Вод, Сочи, Волгограда, Уфы, Самары, Саратова, Нижнего Новгорода, Владикавказа.
Позже в Кремле заявили, что диктатор РФ Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и «извинился за то, что трагический инцидент с самолетом произошел в воздушном пространстве России», а также «выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим».
29 декабря Алиев раскрыл ряд фактов о катастрофе самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines в Казахстане. Он сообщил, что самолет получил повреждения возле Грозного, а также потерял управление из-за применения средств радиоэлектронной борьбы.
По словам Алиева, в результате «огня, который открыли по самолету с земли», сильно пострадала хвостовая часть воздушного судна.
6 февраля государственное информагентство Азербайджана APA сообщило, что власти страны собирают доказательства для обращения в международный суд из-за катастрофы.
По данным агентства, Баку имеет части ракет ЗРК Панцирь-С, которыми Россия сбила самолет. Однако, согласно информации APA, РФ хотела «замять тему» и переложить ответственность на экипаж самолета, пытаясь создать ситуацию, похожую на сбитие малайзийского Boeing 777 в Донецкой области в 2014-м.