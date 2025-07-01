«РФ издевается над гражданами Азербайджана». Зеленский обсудил с Алиевым убийство в России братьев Сафаровых

Зеленский поговорил с Алиевым об убийстве азербайджанцев в России (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и выразил коллеге четкую поддержку со стороны Украины на фоне действий России .

По словам Зеленского, Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает стране.

«Выразил наши соболезнования Азербайджану в связи с убийством на территории России братьев Сафаровых. Уверен, что будут выяснены все факты. И нужна справедливость. У нас с президентом Алиевым одинаковое видение: жизнь и достоинство каждого человека должны быть защищены», — написал глава государства во вторник, 1 июля.

Кроме того, стороны обсудили двусторонние отношения, в частности сотрудничество в энергетической и гуманитарной сферах. Лидеры договорились о проведении заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и активизации работы на уровне правительств.

27 июня в Екатеринбурге задержали более 50 представителей азербайджанской диаспоры. По сообщениям СМИ, во время задержаний применялось насилие со стороны силовиков: погибли выходцы из Азербайджана братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. Еще несколько человек были госпитализированы.

Следственный комитет России заявил о прекращении деятельности «этнической преступной группы», которую подозревают в убийствах и покушениях, совершенных в период 2001—2011 годов.

Азербайджанские источники утверждают, что Сафаровых «жестоко убили» силовики при задержании. В Следственном комитете России заявили, что один из братьев умер от сердечного приступа, а причины смерти второго уточняются.

В тот же день МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в стране Петра Волкова. В ведомстве подчеркнули, что Баку ожидает от Москвы всестороннего расследования инцидента и оперативного привлечения виновных к ответственности.

30 июня полиция Азербайджана провела обыск в офисе российского пропагандистского агентства Sputnik Азербайджан, в ходе которого были задержаны два агента ФСБ.

1 июля в Бакинском отделении информационного агентства Russia Today (Sputnik Азербайджан), задержали семь человек. В пресс-службе МВД Азербайджана сообщили, что ведомство начало расследование на основе полученной оперативной информации о том, что Бакинское отделение информационного агентства Russia Today продолжает работать на основе незаконного финансирования, несмотря на приостановление его аккредитации в феврале 2025 года.