В Нагорном Карабахе решили прекратить огонь. Азербайджан заявил, что Армения выведет войска 20 сентября, 12:01 Нагорный Карабах (Фото:Siranush Sargsyan/PAN Photo via REUTERS)

Так называемые власти Нагорного Карабаха приняли решение о прекращении огня с 13:00 среды, 20 сентября. Министерство обороны Азербайджана это подтвердило.

Об этом сообщают 24News и Media.Az.

В азербайджанском Минобороны заявили, что «достигли договоренности о прекращении антитеррористических мероприятий». Там требуют, чтобы армянские военные сложили оружие и покинули территорию, а вооруженные подразделения Нагорного Карабаха хотят расформировать. Тяжелое оружие и технику сдадут.

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Все процессы происходят при посредничестве российских «миротворцев». Кремль уже фактически признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

19 сентября в министерстве обороны Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя».

Армения назвала действия Баку полномасштабной агрессией и обвинила Азербайджан в «этнических чистках». В Ереване начались протесты с призывом к властям вмешаться в ситуацию в Карабахе.

По данным армянских властей, в результате обстрелов в Нагорном Карабахе погибли более 30 человек, еще более 200 получили ранения.

Большинство жителей Нагорного Карабаха — этнические армяне. Регион, который во времена Советского Союза входил как автономия в состав Азербайджанской ССР, в 1988 году объявил о выходе из нее и вхождении в состав Армянской ССР. Впоследствии местный парламент заявил о независимости Нагорно-Карабахской республики. До 1994 года в Нагорном Карабахе продолжались активные боевые действия, за это время погибло больше 30 тысяч человек, позже было подписано соглашение о перемирии, но Нагорный Карабах не вернулся под контроль Азербайджана. Республику не признала ни одна из стран мира, включая Армению.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтверждал, что готов признать суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом.



Руководители МИД обеих стран сообщали, что мирное соглашение между двумя странами возможно до конца 2023 года.

В середине июля МИД Азербайджана заявил, что Москва и Ереван не выполнили своих обязательств по трехстороннему соглашению, подписанному после 44 дней активных боев между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе в 2020 году.