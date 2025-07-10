Премьер Словакии Фицо поручил блокировать 18-й пакет санкций ЕС против РФ

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не поддержит 18-й пакет санкций против России (Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa)

Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций ЕС против страны-агрессора России на заседании Комитета постоянных представителей Евросоюза в Брюсселе 11 июля.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает Европейская правда в четверг, 10 июля.

В видеообращении премьер сообщил, что дал соответствующее поручение послу страны в Брюсселе.

По словам Фицо, Словакия не поддержит 18-й пакет санкций, пока не будет уверена, что не понесет финансовых потерь от прекращения поставок российского газа в ЕС с 1 января 2028 года.

«Мы отказываемся просто так голосовать за 18-й пакет санкций без предварительных условий. Наша поддержка зависит от решения наших беспокойств относительно цен на газ, безопасности поставок и компенсаций за убытки, которые мы понесем в результате прекращения поставок российского газа с 1 января 2028 года», — заявил Фицо.

В то же время он утверждает, что переговоры с Еврокомиссией продолжаются, и по некоторым вопросам есть продвижение.

«По некоторым открытым вопросам мы близки к договоренности, по другим еще далеко… Я искренне надеюсь на скорое достижение договоренности с Комиссией, которая приведет к корректировке ее предложения по постепенному отказу от российского газа способом, который защитит Словакию от худших возможных последствий», — добавил Фицо.

7 июля вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что страны ЕС на этой неделе придут к согласию относительно 18-го пакета санкций против РФ.

30 июня издание Европейская правда со ссылкой на дипломата одного из ключевых государств ЕС сообщило, что Словакия и Венгрия блокируют принятие 18-го пакета санкций против РФ.

3 июля журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что 18-й пакет санкций Евросоюза против России может быть вскоре принят после того, как представители ЕС предоставили властям Словакии необходимые заверения в вопросах энергетики.

Однако 4 июля послы ЕС во время заседания снова не смогли прийти к согласию относительно принятия 18-го пакета санкций.

10 июня в ЕС представили 18-й пакет санкций против РФ, который предусматривает ограничения для энергетического и банковского секторов страны-агрессора. В частности, он предлагает запрет на транзакции для Северных потоков, снижение предельной цены на нефть с $60 до 45 долларов за баррель, экспорт технологий и товаров двойного назначения.