Новый, 18-й по счету, пакет санкций Евросоюза против России может быть вскоре принят после того, как представители Евросоюза предоставили властям Словакии необходимые заверения в вопросах энергетики.

Об этом 3 июля написал на своей странице в соцсети Х журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

«Похоже, что Словакия сегодня получила от ЕС комиссии необходимые заверения о постепенном отказе от российских энергоресурсов до конца 2027 года. Это может привести к скорейшему одобрению следующего пакета санкций (18-го) в отношении России. Скоро», — сказал он.

В комментариях Йозвяк уточнил, что Венгрия, похоже, согласна с 18-м пакетом санкций ЕС против страны-агрессора РФ.

Фото: x.com/RikardJozwiak

10 июня в ЕС представили 18-й пакет санкций против РФ, который предусматривает ограничения для энергетического и банковского секторов страны-агрессора. В частности, он предлагает запрет на транзакции для Северных потоков, снижение предельной цены на нефть с $60 до 45 долларов за баррель, экспорт технологий и товаров двойного назначения.

26 июня страны ЕС не смогли достичь согласия относительно принятия 18-го пакета санкций против России. Однако они согласовали продление действующих ограничительных мер еще на шесть месяцев.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о синхронизации санкционного давления Украины, Европейского Союза и других участников G7 на Россию.

29 июня глава украинского государства заявил, что Украина синхронизировала 13-й и 14-й пакеты санкций ЕС против России.

30 июня издание Европейская правда со ссылкой на дипломата одного из ключевых государств ЕС сообщило, что Словакия и Венгрия блокируют принятие 18-го пакета санкций против РФ.

По словам источника, Венгрия вслед за Словакией заявила, что утверждение пакета надо отложить. При этом официальная Братислава требует от ЕС гарантий после полного отказа от российского газа с 2028 года.