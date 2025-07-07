Страны Евросоюза придут к согласию относительно 18-го пакета санкций против России вместе со Словакией и Венгрией, заявила Ольга Стефанишина (Фото: REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Страны Европейского Союза на этой неделе придут к согласию относительно 18-го пакета санкций против России . Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в понедельник, 7 июля, в эфире телемарафона Єдині новини.

«По моей информации, на этой неделе европейские страны придут к согласию относительно 18-го пакета санкций вместе со Словакией и Венгрией», — сказала чиновница.

Она также отметила, что во время принятия решения по 17-му пакету санкций Венгрия не голосовала за него до последнего дня. Кроме этого, почти одни сутки эти санкции не были введены в действие. Поэтому, по словам Стефанишиной, Франция, Бельгия и Нидерланды начали работу над выводом замороженных российских активов из-под санкций. Это бы в свою очередь освободило страны ЕС от обязательств каждые полгода договариваться о сохранении ограничений.

26 июня страны ЕС не смогли достичь согласия относительно принятия 18-го пакета санкций против России. Однако они согласовали продление действующих ограничительных мер еще на шесть месяцев.

30 июня издание Европейская правда со ссылкой на дипломата одного из ключевых государств ЕС сообщило, что Словакия и Венгрия блокируют принятие 18-го пакета санкций против РФ.

По словам источника, Венгрия вслед за Словакией заявила, что утверждение пакета надо отложить. При этом официальная Братислава требует от ЕС гарантий после полного отказа от российского газа с 2028 года.

3 июля журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что 18-й пакет санкций Евросоюза против России может быть вскоре принят после того, как представители ЕС предоставили властям Словакии необходимые заверения в вопросах энергетики.

Однако 4 июля послы ЕС во время заседания снова не смогли прийти к согласию относительно принятия 18-го пакета санкций.

10 июня в ЕС представили 18-й пакет санкций против РФ, который предусматривает ограничения для энергетического и банковского секторов страны-агрессора. В частности, он предлагает запрет на транзакции для Северных потоков, снижение предельной цены на нефть с $60 до 45 долларов за баррель, экспорт технологий и товаров двойного назначения.