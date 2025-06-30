Братислава выдвинула требования. Принятие 18-го пакета санкций ЕС против России блокируют две страны — СМИ

30 июня, 11:54
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на заседании парламента, Братислава, 21 января 2025 года (Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa)

Словакия и Венгрия блокируют принятие 18-го пакета санкций Европейского Союза против страны-агрессора России, сообщил на условиях анонимности дипломат одного из ключевых государств ЕС, пишет Европейская правда в понедельник, 30 июня.

По его словам, Венгрия вслед за Словакией заявила, что утверждение пакета надо отложить.

Братислава требует от ЕС гарантий после полного отказа от российского газа с 2028 года. В то же время Будапешт, по словам источника, не выдвинул конкретных условий для поддержки санкций.

Европейская правда пишет, что обсуждение антироссийских ограничений на уровне послов не возобновится раньше 3 июля, когда делегация ЕС посетит Словакию.

26 июня Европейский совет не смог утвердить 18-й пакет санкций против России, как сообщалось, из-за вето Словакии. Премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что просит о переносе голосования.

Новый пакет предусматривал запрет на транзакции для Северных потоков, снижение предельной цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, запрет на экспорт технологий и товаров двойного назначения и тому подобное.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Словакия Венгрия Санкции против России Санкции ЕС Российский газ

