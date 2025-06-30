Зеленский призвал Германию повлиять на Венгрию по 18-му пакету санкций ЕС против России

Лидеры Европейского Союза приближаются к принятию 18-го пакета санкций против России, однако пока существуют определенные разногласия с позицией Венгрии, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Также мы благодарны за поддержку 18-го санкционного пакета против российской агрессии. Я знаю, что европейцы, лидеры Европы очень близки к этому пакету. Я знаю, что есть некоторые, пока что, недоразумения с официальным Будапештом. И здесь мы, со своей стороны, хотели бы сказать, что обращаемся к Германии, как к сильным и как к лидерам Европы, относительно вашего диалога с Венгрией», — заявил Зеленский в понедельник, 30 июня, во время встречи с министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

Реклама

Президент подчеркнул, что в интересах всей Европы — эффективно внедрять санкции, чтобы Россия почувствовала экономическую цену своей войны.

«И именно из-за санкций их экономика будет страдать. Безусловно, это будет уменьшение выделения денег России на машину войны», — добавил он.

Зеленский также отметил, что Украина действует дипломатично и конструктивно, не отвечая на провокации со стороны Венгрии.

«И хотелось бы, чтобы мы, все же, оставались в союзе партнеров и друзей. Безусловно, Украине всегда есть чем ответить, но, все же, мы партнеры, враг у нас один — и это Россия», — подчеркнул президент.

30 июня Европейская правда со ссылкой на источники сообщила, что Словакия и Венгрия блокируют принятие 18-го пакета санкций Европейского Союза против страны-агрессора России.

Отмечается, что обсуждение антироссийских ограничений на уровне послов не возобновится раньше 3 июля, когда делегация ЕС посетит Словакию.

26 июня Европейский совет не смог утвердить 18-й пакет санкций против России, как сообщалось, из-за вето Словакии. Премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что просит о переносе голосования.

Новый пакет предусматривал запрет на транзакции для Северных потоков, снижение предельной цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, запрет на экспорт технологий и товаров двойного назначения и тому подобное.