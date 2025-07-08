Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС по инициативе Франции и в координации с американскими сенаторами готовит новый пакет самых жестких санкций против России с начала полномасштабного вторжения в Украину.

В эфире TF1 он подчеркнул, что после озвученного президентом США Дональдом Трампом предложения о 30-дневном прекращении огня, которое поддержала Украина, количество российских ударов по украинским городам возросло в пять раз.

«Это не может продолжаться дальше, это должно прекратиться. Чтобы этого достичь, в координации с американскими сенаторами Европа готовится ввести на основе французских предложений самые строгие санкции, которые мы вводили за последние три года. Они непосредственно истощат ресурсы, которые позволяют Владимиру Путину продолжать свою войну», — заявил он.

Он добавил, что санкции затронут не только энергетический сектор, в частности доходы от экспорта нефти, но и финансовых игроков в самой России и за ее пределами. Речь идет о юридических и физических лицах, которые помогают Кремлю обходить введенные санкции. Именно поэтому, по словам Барро, российский диктатор Владимир Путин сохраняет способность вести войну, несмотря на растущее международное давление.

«Путин больше не продвигается на фронте и сейчас ограничивается обстрелами жилых районов дронами и ракетами. Это приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения. Это должно прекратиться», — подчеркнул Барро.

7 июля вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что страны Европейского Союза на этой неделе придут к согласию относительно 18-го пакета санкций против России.

30 июня издание Европейская правда со ссылкой на дипломата одного из ключевых государств ЕС сообщило, что Словакия и Венгрия блокируют принятие 18-го пакета санкций против РФ.

По словам источника, Венгрия вслед за Словакией заявила, что утверждение пакета надо отложить. При этом официальная Братислава требует от ЕС гарантий после полного отказа от российского газа с 2028 года.

3 июля журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что 18-й пакет санкций Евросоюза против России может быть вскоре принят после того, как представители ЕС предоставили властям Словакии необходимые заверения в вопросах энергетики.

Однако 4 июля послы ЕС во время заседания снова не смогли прийти к согласию относительно принятия 18-го пакета санкций.

10 июня в ЕС представили 18-й пакет санкций против РФ, который предусматривает ограничения для энергетического и банковского секторов страны-агрессора. В частности, он предлагает запрет на транзакции для Северных потоков, снижение предельной цены на нефть с $60 до 45 долларов за баррель, экспорт технологий и товаров двойного назначения.