Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина синхронизировала с ЕС 13-й и 14-й пакеты санкций против России (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украина синхронизировала 13-й и 14-й пакеты санкций ЕС против России . Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения в воскресенье, 29 июня.

«Наши институты начали выполнять решение СНБО по синхронизации европейских и украинских санкций. Полностью синхронизированы 13-й и 14-й пакеты санкций ЕС. Теперь это также будут на 100% санкции Украины. Сегодня я утвердил это», — сказал Зеленский.

Кроме этого, по словам президента, Украина полностью синхронизирует европейские санкции против Ирана.

«Мы продолжим всю эту работу по синхронизации. Я ожидаю от всех наших институтов в государстве быстрого движения. Сейчас санкции должны быть одним из ключевых приоритетов. Санкции мира против России — это то, что реально ограничивает российские стратегические возможности развития, их потенциал», — подчеркнул Зеленский.

27 июня президент ввел в действие решение СНБО о синхронизации санкционного давления Украины, Европейского Союза и других участников G7 на Россию.

Зеленский также поручил Кабмину, СБУ с Национальным банком «обеспечить полную имплементацию в юрисдикции Украины санкций, утвержденных международными партнерами».

26 июня страны ЕС не смогли достичь согласия относительно принятия 18-го пакета санкций против России. Однако они согласовали продление действующих ограничительных мер еще на шесть месяцев.

10 июня в ЕС представили 18-й пакет санкций против РФ, который предусматривает ограничения для энергетического и банковского секторов страны-агрессора. В частности он предлагает запрет на транзакции для Северных потоков, снижение предельной цены на нефть с 60 до 45 долларов за баррель, экспорт технологий и товаров двойного назначения.

В феврале 2024 года Совет ЕС принял 13-й пакет индивидуальных и экономических санкций против РФ. В список вошли 106 физических и 88 юридических лиц. Среди них в частности представители судебной власти, местные политики и лица, имеющие отношение к незаконной депортации и военному перевоспитанию украинских детей.

ЕС добавил в санкционный список 27 субъектов, которые непосредственно поддерживают ВПК России.

В июне того же года Совет Евросоюза утвердил 14-й пакет санкций против России. В рамках этого пакета Евросоюз впервые ввел запрет на перегрузку в портах ЕС российского сжиженного природного газа (СПГ) для поставок в третьи страны.

Кроме того, ЕС внес в 14-й санкционный пакет против РФ ограничения в отношении 116 физических и юридических лиц.