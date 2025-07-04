Послы Европейского Союза во время заседания в пятницу, 4 июля, снова не смогли прийти к согласию относительно принятия 18-го пакета санкций против России. Об этом Суспільному сообщил один из высокопоставленных дипломатов ЕС.

«Мы уже недалеко (к решению — ред.), но еще не договорились по 18-му пакету санкций. Насколько я понимаю, в Братиславе были хорошие дискуссии между делегацией Еврокомиссии и Словакией, но им нужно еще немного времени», — отметил дипломат.

Позиция Словакии остается неизменной. Хотя Братислава не высказывает претензий к содержанию санкционного пакета, она имеет предостережения относительно плана RePower EU. Этот план предусматривает постепенный отказ ЕС от российских энергоносителей до конца 2027 года.

Ранее журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк заявил, что Евросоюз преодолел сопротивление Словакии 18-му пакету санкций против РФ.

«Похоже, что Словакия сегодня получила от ЕС комиссии необходимые заверения о постепенном отказе от российских энергоресурсов до конца 2027 года. Это может привести к скорейшему одобрению следующего пакета санкций (18-го) в отношении России. Скоро», — сказал он.

10 июня в ЕС представили 18-й пакет санкций против РФ, который предусматривает ограничения для энергетического и банковского секторов страны-агрессора. В частности, он предлагает запрет на транзакции для Северных потоков, снижение предельной цены на нефть с $60 до 45 долларов за баррель, экспорт технологий и товаров двойного назначения.

26 июня страны ЕС не смогли достичь согласия по принятию 18-го пакета санкций против России. Однако они согласовали продление действующих ограничительных мер еще на шесть месяцев.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о синхронизации санкционного давления Украины, Европейского Союза и других участников G7 на Россию.

29 июня глава украинского государства заявил, что Украина синхронизировала 13-й и 14-й пакеты санкций ЕС против России.

30 июня издание Европейская правда со ссылкой на дипломата одного из ключевых государств ЕС сообщило, что Словакия и Венгрия блокируют принятие 18-го пакета санкций против РФ.

По словам источника, Венгрия вслед за Словакией заявила, что утверждение пакета надо отложить. При этом официальная Братислава требует от ЕС гарантий после полного отказа от российского газа с 2028 года.