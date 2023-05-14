Зеленский прибыл с визитом в Париж и встретился с Макроном 14 мая, 22:04 Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж (Фото:REUTERS/Christian Hartmann/Pool)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом во Францию, где в Париже встретился с французским президентом Эмманюэлем Макроном.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Париж. С каждым визитом оборонные и наступательные возможности Украины увеличиваются. Связь с Европой крепнет, а давление на Россию растет. Встречусь с моим другом Эмманюэлем. Обсудим важнейшие пункты двусторонних отношений», — отметил Зеленский.

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🔴 Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, est reçu par Emmanuel Macron au palais de l'Élysée pic.twitter.com/ROGG0537Zg — BFMTV (@BFMTV) May 14, 2023

Издание Le Figaro сообщило, что в Елисейском дворце подтвердили визит Зеленского и заявили, что «сегодняшняя дискуссия будет посвящена поддержке, которую Франция продолжает оказывать в ответ на неотложные военные и гуманитарные нужды Украины».

«Два президента также смогут обсудить долгосрочные перспективы возвращения к миру в Европе, в частности, на основе Мирного плана, предложенного президентом Зеленским, который Франция поддерживает», — заявил Елисейский дворец.

14 мая президент Украины Владимир Зеленский начал свой визит в Германию. В Берлине он встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцом.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Берлин ночью.

13 мая он приехал с визитом в Рим, где провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджией Мэлони и президентом страны Серджо Маттареллой, а также встретился с Папой Римским.