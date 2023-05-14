Зеленский намекнул, что прибыл в Берлин

14 мая, 04:17
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что он прибыл в Берлин.

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Ранее полиция Берлина объявила, что 14 мая в отдельных районах столицы будут введены ограничения.

Немецкие СМИ писали, что Зеленский приедет в Берлин в субботу, 13 мая, по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца. Позже немецкий портал T-online со ссылкой на источники, приближенные к украинскому правительству, написал, что власти Украины разочарованы раскрытием деталей возможного визита.

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В полиции Берлина заявили, что начали расследование из-за утечки в СМИ информации о планах президента Украины посетить Берлин.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Германия Берлин Владимир Зеленский

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