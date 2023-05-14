Зеленский в Берлине приехал в штаб-квартиру Минобороны Германии — Bild 14 мая, 10:32 Зеленского в Берлине заметили у штаб-квартиры Минобороны Германии (Фото:Bild)

Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в воскресенье, 14 мая, с визитом в Берлин, посетил штаб-квартиру Министерства обороны Германии.



Об этом сообщило немецкое издание BILD, опубликовавшее фото прибытия Зеленского в штаб-квартиру Минобороны ФРГ в берлинском районе Бендлер-блок. Фото были сделаны в ночь на воскресенье, 14 мая.

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Туда Зеленский прибыл вертолетом из аэропорта Берлин-Бранденбург (BER).

Отмечается, что во всем центре Берлина ужесточены меры безопасности, а самолет с Зеленским на пути из Рима в немецкую столицу сопровождали истребители.

Это первый визит Зеленского в Германию с начала полномасштабной войны в Украину. Планируется, что он проведет переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцом. Во второй половине дня они отправятся в Аахен на правительственном авиалайнере, где Зеленскому вручат Международную премию имени Карла Великого.

Накануне Зеленский находился с визитом в Риме, где провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мэлони и президентом страны Серджо Маттареллой, а также встретился с Папой Римским.