«У нас будет успех». Украина работает над созданием коалиции истребителей — Зеленский 14 мая, 15:57 Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с Олафом Щельцом в Берлине 14 мая (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из целей его рабочих визитов в столицы Европы является создание коалиции истребителей.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Берлине 14 мая.



«Мы сейчас работаем над созданием коалиции истребителей, и частично мои визиты по столицам Европы направлены именно для этого. Я думаю, что у нас будет удача. Я сегодня буду обращаться и к немецкой стороне, чтобы поддержали Украину в этой коалиции. Для нас это важно», — подчеркнул Зеленский.

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Он добавил, что обсудит вопрос поставки военных самолета с канцлером Германии Олафом Шольцом во время второй части их встречи.

Со своей стороны Шольц отметил, что Германия передала много помощи Украине и совместными усилиями заставит Россию покинуть украинские территории.

«Мы уже многое доставили, что касается ПВО — это Patriot, IRIS-T, также Gepard, а также другое оружие, разные артсистемы, системы залпового огня. Это то, на чем мы концентрируемся», — подытожил канцлер.

13 мая стало известно, что правительство Германии готовит новый пакет вооружений для Украины на 2,7 млрд евро, который станет самым крупным с начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, речь идет о танках, беспилотниках и новых системах ПВО.

14 мая Президент Украины Владимир Зеленский начал свой визит в Германию. В Берлине он встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцом.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Берлин ночью и приехал в штаб-квартиру Минобороны.

13 мая он приехал с визитом в Рим, где провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджией Мэлони и президентом страны Серджо Маттареллой, а также встретился с Папой римским.